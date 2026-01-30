Trump firmó orden ejecutiva para organizar una carrera urbana de IndyCar en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que autoriza la organización de una carrera de IndyCar en las calles de Washington D.C. el próximo mes de agosto, como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia del país, cuya fecha central es el 4 de julio.

El decreto contempla la coordinación entre distintas agencias para el diseño de un trazado urbano en las inmediaciones del National Mall y otros puntos emblemáticos de la capital estadounidense.

La competencia, que llevará por nombre Freedom 250 Grand Prix, tendría como fecha tentativa el 23 de agosto, según los primeros detalles difundidos tras la firma de la orden.

American speed. American power. American GREATNESS. 🇺🇸🏁



President Donald J. Trump just signed an Executive Order launching the FIRST-EVER IndyCar race through the streets of our Nation’s Capital: The Freedom 250 Grand Prix. pic.twitter.com/Q9gYqA00Vo — The White House (@WhiteHouse) January 30, 2026

La iniciativa ya había sido anticipada la semana pasada, cuando Trump publicó en su red social Truth Social un video generado con inteligencia artificial que recreaba una carrera de IndyCar en los alrededores del Capitolio.

La temporada 2026 de la IndyCar contará con un total de 17 pruebas. El calendario se pondrá en marcha el 1 de marzo en St. Petersburg, Florida, y concluirá el 6 de septiembre en el circuito de Laguna Seca, en Monterey, California.

