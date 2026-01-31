Alaïa, hija de Adamari López, cuenta qué quiere estudiar cuando sea grande

Alaïa se estrenó como conductora de televisión junto a su mamá Adamari López en el show ¿Quién Caerá Kids?

La niña visitó junto a su famosa madre el programa El Gordo y la Flaca y dijo que esta nueva experiencia es algo que le encanta y que le gustaría repetirla.

En la conversación, le contó a Lili Estefan y a Roberto Hernández que es divertido ver todas las reacciones que tienen los participantes al no contestar y caer de una plataforma.

Además, Adamari López bromeó sobre cómo estaba tan preocupada en que su hija lo hiciera bien que practicaban mucho sus líneas, pero llegó un punto en el que no se sabía las de ellas para el programa.

En la entrevista, la también hija de Toni Costa comentó que sus sueños también están vinculados con el deporte: “Yo quiero ser futbolista cuando sea grande, pero también quiero tener algo en la tele. Yo lo que pienso con fútbol, deporte, televisión, es hacer periodismo deportivo”.

Alaïa contó que le gustan mucho algunos equipos de fútbol como el Juventus, el Barcelona y el Real Madrid, demostrando la pasión que tiene por el balompié.

El público ha comenzado a notar el talento que la niña tiene para la industria del entretenimiento, pero sobre todo las ideas muy claras acerca de su futuro. “He visto par de videos. No hay duda de que esta hermosa niña, talentosa como su mamá, tendrá mucho éxito. Dios la bendiga”, “Un amor esa niña, bella y humilde”.

Otros comentaron: “Son espectaculares madre e hija , qué bonita formación tienen, proyectan tanta madurez y paz, es una mezcla perfecta guiada por Dios y sus papitos”, “Que Dios bendiga a esa niña tan hermosa y su madre muy inteligente y está criando a la niña muy educada; les deseo muchas felicidades y bendiciones”.

