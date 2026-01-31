Caramelo le manda duro mensaje a Manelyk González 

El creador dominicano de contenido Carlos “Caramelo” Cruz, quien ganó el reality show La Casa de los Famosos All-Stars, le mandó un mensaje a su ex, la mexicana Manelyk González.

En una entrevista con el programa En Casa con Telemundo, el influencer hizo una dinámica que le propuso Maripily Rivera, quien le comentó que si le tocaba posicionarse con alguien, así como hacen en el reality show, a quién elegiría.

Caramelo, luego del planteamiento, se decidió por su la ex Acapulco Shore, a quien le dijo: “Mira, fiera, me llamaste narcisista en un momento del show y te demostré que no fue así. Aquí hubo mucho amor y mucha bacanería. ¡Qué lástima que tú en las cámaras dices una cosa y en persona otra!”.

La boricua le preguntó luego si estaba soltero y el dominicano le respondió: “Hey, Mari, tú sabes muy bien que yo estoy soltero de verdad, nunca de mentira”.

Hace unos días, Manelyk González también hablaba de su situación sentimental. En un video se mostraba cansada de que le inventaran parejas, pues según indicó no está saliendo con nadie en estos momentos.

“Últimamente… me han estado shipeando con cada persona del sexo masculino que aparece en mis redes sociales y no está bien… porque están alimentando una mentira sobre mi vida personal”, explicó.

Lamentó que muchas personas pongan a rodar rumores sin pensar en el daño que pueden hacer. “No está bien porque ustedes no saben la vida de la otra persona, si tiene pareja… si tiene familia, y ustedes ya están haciendo un desastre”, explicó.

