La Fruta debuta como reportero en Nueva York del programa El Gordo y la Flaca

Andy de la Cruz, más conocido como la Fruta, se estrenó como reportero del programa El Gordo y la Flaca, una noticia que ha emocionado a los seguidores del ganador del reality show La Casa de Alofoke.

El dominicano compartió con Gelena Solano, reportera en la ciudad de Nueva York: “Me siento súper bien, nervioso no, nunca, frío”.

Comentó que va a hacer contenido especial para la audiencia del show de entretenimiento. “Esto me está gustando a mí”, dijo sobre esta nueva faceta que explora.

El debut de la Fruta como reportero

Raúl de Molina se mostró impresionado con la viralidad que tuvo La Casa de Alofoke.

Luego, Gelena Solano le preguntó por cómo ha cambiado su vida luego de haber estado en el programa de Santiago Matías. Ante esto, le dijo: “Mi vida ha dado un giro grande, gracias a Dios, a la gente, a Alofoke y a la gente como ustedes que me han dado oportunidades”.

Después de esto, mostraron un material en el que la Fruta le preguntaba a los habitantes de Nueva York si le darían un regalo a su suegra si se ganaran la lotería.

Estas encuestas fueron una oportunidad para que el creador de contenido demostrara sus ocurrencias e hiciera reír a muchos con las preguntas y comentarios que hizo.

Al público de El Gordo y la Flaca le gustó este debut del dominicano y por eso le dejaron mensajes como: “Soy team fruta no me voy a perder el reportaje de la fruta, seguidor fiel de la fruta”, “Yo soy una que quiero mucho a la fruta por su corazón tan lindo que tiene tanto amor”.

Otros escribieron: “Felicidades a la Fruta por su primera entrevista en El Gordo y la Flaca, que Dios todo poderoso lo ilumine para q pueda seguir adelante en ese grand programa, ¡bendiciones para tí fruta!”.

