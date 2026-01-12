La visita de la Fruta, ganador de La Casa de Alofoke, al programa El Gordo y la Flaca

José Manuel de la Cruz, más conocido como La Fruta, visitó el programa El Gordo y la Flaca para hablar de cómo su triunfo en el reality show La Casa de Alofoke le cambió la vida.

El creador de contenido explicó que durante años trabajó en el área de construcción en Nueva York, pero gracias a que su hijo comenzó a grabarlo, se hizo viral en las redes sociales. “La fama vino con los videos que me hacía mi hijo”, comentó.

Luego de esto, explicó que las bromas que le hacían fueron las que lo ayudaron a viralizarse.

También dijo que la cantidad de mensajes en redes sociales hizo que Alofoke lo incluyera en esta segunda temporada.

Raúl de Molina le preguntó si las peleas eran preparadas y la Fruta le dijo que no, que la mayoría de lo que el público vio fue espontáneo.

La Fruta cuenta cómo cambió su vida

En la conversación contó que una de las cosas más difíciles era dormir en la casa, ya que había varias condiciones que no propiciaban un descanso, como el ruido y el frío.

Bromeó con que no se enamoró, pero sí hizo muchos amigos en la competencia.

En el programa de Univision, Carlitos el productor le propuso a la Fruta trabajar en el show y él le contestó: “Sería una oportunidad buena”.

Además, le plantearon hacer entrevistas en la calle a la gente en Nueva York y comentó que le gustaba la oferta, pero que tenía que hablarlo con su mánager.

Algunos usuarios han reaccionado a esta visita de la Fruta al programa El Gordo y la Flaca con mensajes como: “Dios bendiga a Fruta es inocente, es el mejor… Gracias por apoyarlo”, “La fruta es la fruta, gracias a Dios”, “La Fruta es el mejor”.

