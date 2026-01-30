Kendrick Lamar, Bad Bunny y otros artistas que podrían romper récord en los Grammy

Se acerca la 68.ª edición anual de los Premios Grammy que se celebrarán el próximo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Cada año los artistas aspiran a triunfar en las categorías en las que fueron nominados, pero ciertos triunfos podrían romper récords ya establecidos en la Academia de la Grabación.

El rapero Kendrick Lamar lidera la lista de nominaciones con un total de nueve nominaciones. De ganar en varias de las categorías, podría batir récords alcanzados por otros artistas en ediciones anteriores de los Grammy.

Kendrick Lamar está cerca de igualar o superar el récord de Jay -Z como el rapero más galardonado en la historia de los Grammy, quien cuenta con 25 gramófonos. Kendrick Lamar tiene 22 premios Grammy en toda su carrera, por lo que, de ganar cuatro premios el próximo domingo, superaría el récord de Jay-Z-.

Kendrick Lamar y Tyler The Creator están nominados en la categoría Álbum del Año por “GNX” y “Chromakopia”, respectivamente. Si cualquiera de los dos triunfa, se convertiría en el primer rapero solista en ganar en esta categoría.

Si Kendrick Lamar gana la canción del año por “Luther sería el segundo compositor en ganar en esta categoría por segundo año consecutivo, luego de que triunfó en 2025 con ‘Not Like Us’. En caso de ganar el premio a la grabación del año por “Luther”, sería el primer rapero en ganar consecutivamente, así como el primero en ganar dos veces tras “Not Like Us” en 2025.

Lady Gaga cuenta con siete nominaciones. De ganarlas todas, podría superar el récord de Beyoncé y Adele de seis gramófonos en una noche, la mayor cantidad obtenida por una artista femenina.

Bad Bunny es el único latino nominado por música en español en varias de las categorías más importantes. Sí gana en la categoría ‘Álbum del Año’ por ‘Debí Tirar Más Fotos’ sería el primer álbum en español en ganar en esta categoría en la historia. Además, es el segundo álbum en español en ser nominado en esta categoría, luego de que en 2023 fue nominado ‘Un Verano Sin Ti’ también de Bad Bunny.

Billie Eilish y Finneas o Bruno Mars y Brody Brown están a un paso de marcar otro hito. Si cualquiera de los dos gana en la categoría ‘Canción del Año’ se convertiría en el primer compositor en ganar esta categoría tres veces. Mars y Brown ganaron previamente por “That What I Like” (2018) y “Leave the Door Open” (2022), y Eilish y Finneas por “Bad Guy” (2020) y “What Was I Made For” (2024). Bruno Mars también puede convertirse en el primer artista en ganar la categoría Grabación del Año (APT) cuatro veces. Anteriormente, había ganado trofeos por «Uptown Funk» (2016), «24K Magic» (2018) y «Leave the Door Open» (2022).

