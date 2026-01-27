Harry Styles y Doechii presentarán los premios Grammy 2026

El cantante Harry Styles fue confirmado como uno de los presentadores de la próxima edición de los premios Grammy 2026, que se celebrarán el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La información fue confirmada a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de los premios Grammy. “Harry está en una nueva era. Solo esperamos que nos envíe algunas señales secretas mientras presenta. Hablamos un estilés fluido, ¿sabes?”, revelaron los Grammy en una publicación de Instagram el lunes.

El anuncio llega días después del anuncio del lanzamiento del nuevo álbum de Harry Styles, Kiss All The Time. Disco, Occasionally, que verá la luz el próximo 6 de marzo y que contará con una gira mundial.

La rapera Doechii también fue confirmada como presentadora de los Grammy 2026. Doechii ganó el premio al mejor álbum de rap en la edición de 2025 por su álbum “Alligator Bites Never Heal” . Además de ser presentadora, la rapera está nominada en cinco categorías por su éxito “Anxiety”: grabación del año, canción del año, mejor video musical, mejor canción de rap y mejor interpretación de rap.

Recientemente también se anunció que los nominados en la categoría Mejor Artista Nuevo tendrán una actuación especial en los premios Grammy. Los artistas que se presentarán son: Addison Rae, Alex Warren, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, SOMBR y The Marías actuarán en un segmento especial de Mejor Artista Nuevo en los Premios Grammy 2026.

El rapero Kendrick Lamar lidera la lista de nominaciones con un total de 9 menciones por su álbum GNX. La cantante Lady Gaga ocupa el segundo lugar con siete nominaciones por su álbum Mayhem, y en tercer lugar se ubica Bad Bunny, con el álbum Debí Tirar Más Fotos, Sabrina Carpenter, con el álbum Man’s Best Friend, y Leon Thomas, con el álbum MUTT, cada uno con un total de 6 nominaciones.

