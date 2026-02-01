Cuánto te cobran de impuestos si ganas la lotería en Nueva York

Ganar la lotería puede parecer el inicio de una nueva vida, pero antes de hacer planes es fundamental entender cuánto dinero realmente llega a tus manos. En el estado de Nueva York los premios no se entregan íntegros, ya que están sujetos a varios niveles de impuestos que reducen de forma considerable el monto final.

Los premios de lotería en Nueva York se consideran ingreso gravable, lo que significa que deben pagar tributos federales, estatales y, en algunos casos, locales.

El total que se descuenta depende tanto de la cantidad ganada como del lugar de residencia del ganador.

Impuesto federal

El gobierno federal aplica una retención automática del 24% a cualquier premio que supere los $5,000. Sin embargo, ese porcentaje no siempre representa el total definitivo.

Si el premio eleva al ganador a un rango de ingresos más alto, al momento de presentar su declaración anual podría tener que pagar un porcentaje adicional.

Impuesto estatal de Nueva York

Además del descuento federal, el estado de Nueva York aplica su propio gravamen. Este puede alcanzar hasta 10.9%, dependiendo del nivel de ingresos del beneficiario y su situación fiscal.

Impuestos locales: NYC y Yonkers

Quienes viven en la ciudad de Nueva York o en Yonkers enfrentan una capa extra de impuestos locales.

En Nueva York City la tasa puede llegar a 3.876%, mientras que en Yonkers ronda 1.477%. Estos porcentajes se suman a los descuentos federal y estatal.

Ejemplos de cuánto se paga según el premio

Premio de $1,000

– Impuesto federal: $0 retenido de forma automática, aunque puede declararse después.

– Impuesto estatal: hasta $109.

– Impuesto local: depende del lugar de residencia.

– Monto estimado final: alrededor de $891 sin considerar impuestos locales.

Premio de $5,000

– Impuesto federal (24%): $1,200.

– Impuesto estatal (hasta 10.9%): $545.

– Impuesto local: variable según ciudad.

– Monto estimado final: cerca de $3,255 sin impuestos municipales.

Premio de $1,000,000

– Impuesto federal (24%): $240,000.

– Impuesto estatal (10.9%): $109,000.

– Impuesto local NYC (hasta 3.876%): $38,760.

– Monto estimado final: entre $612,240 y $650,000, dependiendo de la ubicación del ganador.

¿Se retienen ambos impuestos de inmediato?

Sí. Cuando el premio supera los $5,000, la Lotería de Nueva York suele descontar de entrada tanto el impuesto federal como el estatal.

En premios menores puede no existir una retención automática, pero el dinero igualmente debe reportarse en la declaración anual.

Herramientas de cálculo y asesoría

Existen calculadoras fiscales especializadas que permiten estimar cuánto dinero quedará después de impuestos considerando la residencia del ganador.

Firmas contables como Dimov CPA suelen ofrecer asesoría para planificar el impacto fiscal y evitar sorpresas al presentar declaraciones.

En conclusión, aunque los premios de lotería pueden representar cifras millonarias, en Nueva York es común que entre 35% y 40% del total termine destinado a impuestos.

Conocer estos porcentajes permite tomar decisiones financieras más realistas desde el primer momento.

