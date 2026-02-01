Grammy 2026: Dónde ver la ceremonia y quiénes son los favoritos

Este 1 de febrero, se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, la edición número 68 de los Premios Grammy. Como todos los años, en esta ceremonia se reconoce lo mejor de la música, según la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

Varias estrella de la industria se reunirán en el Crypto.com Arena, el cual ha sido sede de la premiación desde hace más de dos décadas.

La premiación será presentada por Trevor Noah, quien ha estado al frente del programa por seis años consecutivos. Con esta edición, Noah establecerá un récord, aunque se asegura que será su última vez con este rol. Hay que recordar que los presentadores de este tipo de premiaciones suele cambiar para cada entrega, intentando atraer al público.

Por otro lado, se ha confirmado que otras estrellas subirán al escenario para presentar algunas de las categorías. Entre esa lista resaltan Harry Styles, Karol G, Charli xcx, Chappell Roan, Carole King, Queen Latifah, Q-Tip, Jeff Goldblum, Lainey Wilson, Nikki Glaser, Teyana Taylor y Marcello Hernández.

¿Cuáles son las categorías que se entregan en la gala televisada?

El pasado 7 de noviembre, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos anunció la lista de nominados para esta edición. En esta edición hay 95 categorías en total, dos de ellas han sido incorporadas este año. Esta premiación se ha caracterizado por agregar nuevos reglones con el paso de los años y con ellos buscan reconocer todo el ámbito musical, sin que queden géneros por fuera.

Las dos nuevas categorías de este año son Mejor Álbum de Country Tradicional y Mejor Portada de Álbum.

Al ser una lista tan larga de ganadores, no todos los anuncios de ganadores son transmitidos en la ceremonia en vivo, sino que se hace una ceremonia previa en el Peacock Theate. Durante esa ceremonia previa se suelen dar los premios más técnicos y los de otros géneros menos populares como los audiolibros, música clásica, jazz, reggae, entre otras.

Durante la gala televisada se entregan entre 10 y 12 premios, entre los que resaltan Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Nuevo Artista.

¿Dónde ver la ceremonia?

La ceremonia de los Premios Grammy será transmitida en vivo a través de la señal de CBS y de la plataforma Paramount+. Está programada para comenzar a las 8:00 p.m. (costa este) y a las 5:00 p.m. (costa oeste).

La gala previa será transmitida también a través del canal de YouTube de la Academia, y la alfombra roja se podrá ver desde Facebook, TikTok y YouTube.

¿Quiénes llegan como favoritos a la ceremonia?

La música latina siempre ha tenido su propia categoría dentro de la premiación, pero en los últimos años han logrado entrar a las categorías principales y tomar mucho más protagonismo. Es por eso que Bad Bunny llega como uno de los favoritos para esta edición, pues compite con su álbum ‘Debí tirar más fotos’, con el cual también será el encargado del intermedio del Super Bowl y con el que seguirá girando durante todo el 2026.

El cantante puertorriqueño hizo historia al recibir nominación en las tres categorías principales: Álbum, Canción y Grabación de Año. Además, fue nominado como Mejor Álbum de Música Urbana, Mejor Interpretación de Música Global y Mejor Portada de Álbum.

Por otro lado, Kendrick Lamar llegará a la ceremonia siendo el artista más nominado de la edición al estar presente en nueve categorías, las cuales recibió por su álbum ‘GNX’. Al rapero le sigue la estrella pop Lady Gaga, quien alcanzó siete nominaciones por su álbum ‘Mayhem’. Sabrina Carpenter fue nominada en seis categorías.

Además del número de nominaciones para este año, Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish, Bruno Mars y Lady Gaga son algunos de los artistas que podrían romper algunos récord que quedarán para la historia de los premios Grammy.

Sigue leyendo:

• Harry Styles y Doechii presentarán los premios Grammy 2026

• Productor de los Grammy niega que Taylor Swift actuará en la ceremonia

• Bad Bunny hizo historia con sus nominaciones en los Grammy 2026