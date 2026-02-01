ICE arresta a 650 inmigrantes indocumentados en Virginia Occidental

Una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Virginia Occidental dejó más de 650 inmigrantes indocumentados detenidos entre el 5 y el 19 de enero, como parte de un aumento de operativos a nivel estatal coordinados por la oficina de ICE Filadelfia, informó la agencia en un comunicado.

Según ICE, la operación se llevó a cabo en colaboración con 14 socios locales del programa 287(g) y contó con el despliegue de equipos de refuerzo en varias ciudades del estado, entre ellas Martinsburg, Moorefield, Morgantown, Beckley, Huntington y Charleston.

Durante esos operativos, agentes federales, estatales y locales identificaron y arrestaron a cientos de personas que presuntamente se encontraban en el país de manera irregular.

ICE aseguró que entre los detenidos hay varios individuos con antecedentes penales graves y deportaciones previas, así como personas que, según la agencia, habrían ingresado ilegalmente a Estados Unidos o violado las leyes migratorias federales.

La institución también indicó que durante la operación fue arrestada una persona condenada por abuso sexual infantil, además de un individuo condenado por posesión de drogas, entre otros casos.

“Esta operación demuestra cómo la sólida colaboración entre el ICE y las agencias policiales de Virginia Occidental mejora la seguridad pública y la integridad de nuestro sistema de inmigración”, declaró Michael Rose, director interino de la Oficina de Campo de ERO Filadelfia, citado en el comunicado.

Defienden a ICE

El sheriff del condado de Jefferson, Tom Hansen, afirmó que su oficina participó en un operativo conjunto de dos semanas con ICE y destacó el “profesionalismo y la ética laboral” de los agentes federales, así como su interacción con la comunidad.

Desde el gobierno estatal, el gobernador Patrick Morrisey agradeció la labor de ICE y de las agencias policiales locales, señalando que la cooperación bajo el programa 287(g) ha permitido, según sus palabras, expulsar a inmigrantes indocumentados considerados peligrosos y reforzar la seguridad en el estado.

Morrisey también criticó las políticas migratorias del expresidente Joe Biden y afirmó que es “alentador” trabajar con el presidente Donald Trump y ICE en materia de control migratorio.

Por su parte, el fiscal federal para el Distrito de Virginia Occidental, Matthew L. Harvey, señaló que la operación “refleja la fuerza de la colaboración entre socios locales, estatales y federales”.

