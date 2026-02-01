Lupita Jones dijo qué la motivó a entrar en La Casa de los Famosos 6

Lupita Jones, actriz mexicana, asume un nuevo reto en su vida: La Casa de los Famosos 6, una oportunidad para mostrar un lado diferente al público que durante años ha seguido su carrera.

En una reciente entrevista con Enrique Santos, dijo que en al menos tres ocasiones se le acercaron para ofrecerle entrar al reality show, pero no se concretó. “Yo decía que mi personalidad no iba a empatar con lo que la gente quiere ver en La Casa de los Famosos”, indicó.

La Miss Universo 1991 señaló que luego de tanta insistencia por parte de la producción y pensarlo muy bien, decidió entrar a la competencia de la cadena Telemundo por una razón: que la audiencia conozca realmente cómo es y derribar con algunas creencias que asegura hay de ella.

Dayanara Torres, quien forma parte del show de Enrique Santos, le mostró su admiración a Lupita Jones por todas las veces que la apoyó. “Es una divina, la verdad”, afirmó para destacar la generosidad que le ha demostrado durante años.

Los retos de Lupita Jones para La Casa de los Famosos

En la entrevista le preguntaron a la reina mexicana por Osmel Sousa, quien podría entrar como invitado a la competencia, algo que podría generar tensiones, pues han tenido algunos roces en el pasado.

Ante esto, consideró que no es necesario verlo de nuevo en el programa, pues ya estuvo en el reality show en la tercera temporada.

“Ese no es amigo de nadie”, dijo Dayanara, debido a que ella también ha tenido diferencias con el Zar de la Belleza.

A Lupita Jones, luego le preguntaron si le interesa solo el dinero y dijo que no es su estilo. “Eso no es lo que me hace tomar la decisión final”, indicó.

La experta en misses destacó que su principal interés es en qué le puede aportar un proyecto en su trayectoria y en el caso de La Casa de los Famosos cree que la puede ayudar a hacer un reset en su vida.

