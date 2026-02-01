Osmariel Villalobos, exhabitante de La Casa de los Famosos: ‘¡Gané la batalla contra el cáncer de mama!’

Osmariel Villalobos, presentadora venezolana de televisión, anunció que está libre de cáncer, luego de un intenso tratamiento que hizo durante meses.

La exparticipante del reality show La Casa de los Famosos dijo: “Hoy quiero cerrar este capítulo con información, con verdad y con esperanza. El 12 de septiembre fui diagnosticada con cáncer de mama. Era un DCIS, etapa temprana, grado intermedio, hormonalmente positivo. Eso significa que el cáncer estaba dentro de los conductos, no se había diseminado y se detectó a tiempo”.

Comentó que después de mamografías, ultrasonidos, biopsias, resonancias magnéticas, se confirmó que el cáncer era multicéntrico; es decir, estaba en varios puntos de la mama derecha. “Por eso, aunque exploré distintas opciones, la mejor decisión fue la cirugía”, destacó.

Osmariel Villalobos recordó que el 7 de enero le hicieron una mastectomía derecha con preservación del pezón, con reconstrucción inicial y biopsia del ganglio centinela.

Después de esta intervención, el resultado fue el mejor escenario posible: el cáncer fue removido completamente, los márgenes quedaron limpios y el ganglio fue negativo, explicó.

Osmariel Villalobos habla de su recuperación

Acerca de cómo está en estos momentos, señaló: “Por el momento tengo una prótesis expansiva y en aproximadamente cuatro meses me realizarán la reconstrucción definitiva. Mi cuerpo sigue sanando y yo también”.

Por último, afirmó: Desde el diagnóstico hasta la cirugía pasaron cuatro meses. Fue intenso, hubo miedo, incluso una reintervención, pero hoy puedo decirlo con certeza: gané la batalla contra el cáncer de mama. No porque sea invencible, sino porque la detección temprana salva vidas. Y sí, ¡hay vida después del cáncer!”.

Osmariel Villalobos compartió con su público varios de los momentos clave de su lucha contra el cáncer y además envió un mensaje sobre la importancia de la prevención para atacar a tiempo esta enfermedad.

Sigue leyendo:

· Osmariel Villalobos habla del tratamiento que hará luego de que le diagnosticaran cáncer

· Osmariel Villalobos envía nuevo mensaje sobre la prevención del cáncer de mama

· Osmariel Villalobos compartió video luego de anunciar que tiene cáncer