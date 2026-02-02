Alejandra Jaramillo cuenta que estuvo a punto de dejar a Beta Mejía 

En el reality show ¿Apostarías por mí? los participantes hablaron de si alguna vez se plantearon separarse y una de las que habló fue la presentadora ecuatoriana de televisión Alejandra Jaramillo, quien contó que sí hubo un momento en el que pensó separarse del creador colombiano de contenido Beta Mejía.

“Al inicio, creo que teníamos como dos mesecitos ya de novios y le dije que prefería dar un paso al costado, para abrirme de la relación y terminar”, indicó.

La revelación de Alejandra Jaramillo en ¿Apostarías por mí?

La conductora de TV explicó que su novio tenía muchos años soltero en Miami y tenía un estilo de vida que no combinaba con el de ella por su maternidad.

“Para mí era como demasiado y dije que antes de enamorarme, era mejor irme, porque me daba mucho miedo, la verdad”, afirmó.

Sin embargo, Beta Mejía la detuvo y le explicó que sí era una persona familiar y que se lo iba a demostrar.

Ella confió y en efecto vio ese cambio día tras día, incluso cuando se fueron a vivir juntos.

Por su parte, el influencer señaló que en relaciones pasadas cuando alguna pareja quería cambiar su forma de vida, dejaba la relación, pero con Alejandra entendió que sí necesitaba una transformación.

“Aquí empecé a ver muchas cosas en el futuro”, dijo Beta Mejía sobre cómo se proyectó mucho con su novia y por eso entendió que tenía que hacer varios cambios en su personalidad.

Varias parejas se identificaron con esta historia, pues reconocieron que enfrentaron momentos duros en los que creyeron que lo mejor era terminar, pero luego de hablar esas diferencias decidieron quedarse.

En esta conversación estuvieron como invitados Karina Banda y Carlos Ponce, quienes agradecieron a los concursantes la sinceridad y confianza que les tuvieron.

Sigue leyendo: