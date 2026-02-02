Bombazo en Arabia Saudita: Al Hilal anuncia el fichaje de Karim Benzema

Al Hilal rompió el mercado de pases en Arabia Saudita al anunciar el fichaje del delantero francés Karim Benzema, proveniente de Al Ittihad.

El equipo de Riad, líder de la Saudí Pro League, informó la llegada del astro francés mediante un escueto comunicado publicado en sus redes sociales: “Al-Hilal Club, dirigido por Su Alteza el Príncipe Nawaf bin Saad, fichó a la estrella francesa Karim Benzema para representar al primer equipo de fútbol durante un año y medio como transferencia gratuita”.

Benzema, ex Real Madrid, rescinde su contrato de esta manera Al Ittihad, otro de los clubes grandes de Arabia Saudita, en medio de la polémica por su renovación, ya que consideró “irrespetuosa” la oferta del club de Yeda, que implicaba “jugar gratis”.

Karim Benzema is officially Hilali ✍️💙 pic.twitter.com/7YX5STm2z9 — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Benzema cortó su contrato

El vínculo del futbolista de 38 años, ganador del Balón de Oro 2022, expiraba en junio de 2026.

El surgido de Lyon deja el club aurinegro luego de dos temporadas y media y 83 partidos disputados, en los que marcó 54 goles y dio 17 asistencias, levantando dos trofeos.

Después de que trascendiera que Benzema iba a desembarcar en Al Hilal, el Ministerio de Deportes de Arabia Saudita y el Fondo de Inversión Pública (FIP), que gestiona los traspasos de las grandes estrellas del campeonato, suspendió el fichaje, pero luego dio luz verde y todo quedó confirmado en la medianoche de este martes.

So much done. More to come. ☝️🥶 pic.twitter.com/ZE42GIwEXg — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) February 2, 2026

Molestia de Cristiano Ronaldo

Todo sucede horas después de que Cristiano Ronaldo, estrella de Al Nassr, otro club gestionado por el FIP, mostrara su molestia por la falta de inversión en su club, a diferencia de lo que sucede con Al Hilal, líder de la liga.

Por este motivo, CR7 no fue de la partida en el triunfo de su equipo ante Al Riyadh.

Al Hilal, que empató con Al Ahli, lidera la Saudi Pro League con 47 puntos en 19 fechas, por delante de Al Nassr (46), Al Ahli (44) y Al Qadisiya (40), que tiene un encuentro pendiente. Al Ittihad, que sumaría en las próximas horas a Youssef En-Nesyri -desde Fenerbahce, que recibirá a N’Golo Kanté-, está lejos de defender el título que ganó la temporada pasada: es sexto con 34 unidades.

