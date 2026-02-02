Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en París
La empresaria Kim Kardashian y el piloto Lewis Hamilton fueron vistos entrando a un hotel en París en medio de rumores de romance
La empresaria Kim Kardashian y el piloto de Fórmula Uno Lewis Hamilton avivaron los rumores de romance luego de que fueron captados juntos en París, tras pasar tiempo juntos en Reino Unido.
El portal TMZ captó el momento en el que la dueña de Skims y el piloto llegaron juntos a un hotel en París junto con su equipo. El medio aseguró que ambos se encontraban en una “escapada romántica”.
El medio británico The Sun aseguró que Kardashian y Hamilton disfrutaron de unos días de descanso en el lujoso hotel y club de campo Estelle Manor, en los Cotswolds. Ambos habrían disfrutado de las instalaciones y un masaje en pareja.
“Todo parecía muy romántico. Kim y Lewis aprovecharon todas las instalaciones disponibles”, dijo una fuente al diario británico The Sun. “Ella estaba acompañada por dos guardaespaldas y Lewis tenía un guardia de seguridad, pero estos permanecieron en segundo plano”.
Medios de comunicación también informaron que Lewis Hamilton y Kim Kardashian asistieron juntos a la fiesta de fin de año que la actriz Kate Hudson organizó en Aspen.
Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado los rumores de que se encuentran en una relación.
Kim Kardashian y Lewis Hamilton han sido amigos desde hace más de una década. Incluso en 2015 pasaron las Pascuas en la casa de Kim, quien en ese entonces estaba casada con el rapero Kanye West. También acompañó a la familia Kardashian-Jenner en el festival de Glastonbury, en el cual actuó Kanye West.
Kim había bromeado con un nuevo novio secreto durante un episodio de The Kardashians de Hulu. “Tenía la intención de quedarme soltera. Les estaba mintiendo por completo. ¿Yo sin citas y sin querer amor ni atención? No creo que me conozcan”, confesó. Luego en el programa de Jimmy Fallon en septiembre aseguró que no está en una relación.
“No he tenido tiempo, estoy estudiando. Y cuando termine, me abriré. Y así… me abrí, pero no he encontrado a nadie”, dijo en el programa.
