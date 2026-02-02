Lady Gaga explica por qué lloró tras el triunfo de Bad Bunny en los Grammy 2026

Lady Gaga contó la razón por la que se emocionó luego de que Bad Bunny fuera reconocido con el Grammy a Mejor Álbum del Año, una distinción histórica, pues es la primera vez que un disco completamente en español logra este galardón.

En una entrevista con Entertainment Tonight, la intérprete de ‘Abracadabra’ dijo que se sentía muy contenta por el puertorriqueño, pero en especial por las palabras que dio.

“Vi lágrimas en tus ojos cuando ganó Bad Bunny”, le preguntó el reportero.

Ante esto, indicó: “Oh, sí. Estoy muy feliz por él y, ya sabes, lo que él significa para la gente es increíblemente importante. Es un músico brillante y un ser humano, es increíblemente amable. Y pensé que lo que dijo fue increíblemente importante en este momento y tan inspirador. Lo que está pasando en este país es increíblemente desgarrador, y tenemos mucha suerte de tener líderes como él que alcen la voz por lo que es verdad y lo que es correcto”.

El discurso de Bad Bunny en los Grammy 2026

Con su mensaje, dijo que no solo la conmovió verlo llevarse este Grammy, sino también el mensaje que envió el intérprete de ‘Perfumito Nuevo’ contra el ICE por las detenciones contra migrantes en Estados Unidos.

En su discurso, el Conejo Malo, como también es conocido, pidió que paren las acciones contra los latinos. “Antes de agradecer a Dios, quiero decir: ICE fuera”.

El artista también defendió a su gente con un contundente llamado: “No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también”.

Además, insistió en la importancia de que reine el amor: “También quiero decirle a todos: sé que es difícil no odiar en estos tiempos y estaba pensando que a veces nos contaminamos, no sé cómo decir eso en inglés, pero el odio es lo que les da más poder. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor. Tenemos que ser distintos en nuestra lucha, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos, amamos a nuestra gente, a nuestras familias, y esa es la forma de hacerlo, con amor”

Bad Bunny se ha convertido en un vocero insistente sobre la situación que se vive en los Estados Unidos con una serie de redadas ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

