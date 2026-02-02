Mamdani confirma 16 muertes en NYC por frío intenso y arrecia plan de ayuda a desamparados

Tras revelar que las bajas temperaturas que azotan a la Gran Manzana han dejado ya 16 víctimas mortales, mayormente desamparados con problemas de adicción, el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, anunció un plan para que nadie quede a la intemperie en medio del frío y pidió a los neoyorquinos que se protejan unos a otros.

Así lo reveló este lunes el burgomaestre, durante una conferencia en el Edificio Municipal David Dinkins de Manhattan, donde además de anunciar que ese sitio estará abierto para visitas del público, totalmente gratis, a partir del verano, recalcó que mientras los meteorólogos temen que la Gran Manzana rompa récord esta semana con varios días consecutivos con temperaturas bajo cero, la Ciudad seguirá creando opciones para que nadie sufra los efectos mortales del frío.

“El principal peligro que representa este frío persistente es para los neoyorquinos vulnerables que permanecen expuestos a la intemperie”, dijo el Alcalde, tras advertir que se abrieron 50 nuevas unidades de refugio individuales para desamparados en el Alto Manhattan. “Cada una de estas vidas perdidas es una tragedia. Mi más sentido pésame a las familias que lloran a sus seres queridos”.

Mamdani mencionó que además de las nuevas camas para albergar a neoyorquinos sin hogar que quieran resguardarse del frío se lanzaron 20 nuevas unidades móviles de calefacción para asistencia directa, que ayuden a aquellos desamparados que se muestran reacios a entrar en los refugios.

“Ante la persistencia del peligroso frío, mi administración trabaja sin descanso para mantener a los neoyorquinos a salvo. Al poner a disposición nuevas unidades individuales, estamos brindando asistencia a las personas donde se encuentran y eliminando las barreras que impiden que demasiados neoyorquinos se refugien del frío”, señaló el líder político de la Gran Manzana, quien de paso mencionó que desde el 19 de enero los esfuerzos de asistencia han ayudado a que más de 930 personas sin hogar lleguen a albergues.

El Alcalde Mamdani anunció plan para que nadie aguante frío a la intemperie. Foto Flickr Alcaldía de NYC. Crédito: Flickr Alcaldía de NYC | NYC Mayoral Office

“La Ciudad ha abierto refugios temporales, ha flexibilizado las normas de admisión en los refugios para personas sin hogar, ha desplegado autobuses de calefacción y ha enviado 17 ambulancias de guardia para atender directamente a las personas necesitadas”, advirtió la administración municipal. La ciudad también ha retirado a 18 neoyorquinos de las calles contra su voluntad para protegerlos.

Otro de los llamados que hizo Mamdani a quienes vean a cualquier neoyorquino vulnerable en situación de riesgo es a que se comunique con el 311 para solicitar que equipos de ayuda acudan a sitios específicos y puedan conectar a personas desamparadas con albergues.

“Los procedimientos de admisión se flexibilizan durante la Alerta Azul para que cualquier persona pueda entrar de inmediato. A través del programa de atención móvil de NYC Health and Hospitals, la ciudad ha desplegado una flota de 20 unidades móviles de calefacción que operan durante la noche y brindan alivio ante el frío, atención médica y acceso a centros de acogida, hospitales o refugios según sea necesario. Estas unidades móviles funcionan todas las noches de 19:00 horas a 7:00 durante el período de alerta por bajas temperaturas (Código Azul)”, agregó la Ciudad.

Sobre las muertes registradas a causa del frío, el burgomaestre aseguró que las autoridades no creen que ninguna de las personas que falleció a la intemperie estuviera viviendo en campamentos de desamparados y recalcó llamar a la línea de ayuda que se redirigirán al 911 durante el Código Azul para que los servicios de emergencia puedan movilizarse rápidamente.

Sobre las labores de remoción de nieve que todavía están presentes en muchas calles, mayormente en cruces peatonales y viales, el alcalde dijo que más de 2,500 trabajadores del Departamento de Saneamiento están desplegados por turno, junto a 385 empleados municipales adicionales, 640 contratistas y 530 trabajadores de emergencia.

16 desamparados han muerto en medio de la actual ola de frio 2026. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

En total, mencionó el Alcalde, se han despejado más de 24,649 cruces peatonales, 6947 hidrantes y 14,831 paradas de autobús y se han esparcido 188 millones de libras de sal y se han derretido 67 millones de libras de nieve, cifras que seguirán aumentando a medida que continúen las labores de limpieza.

“Las condiciones en las que vive esta gente son condiciones con las que ninguno de nosotros debería sentirse cómodo. Por lo tanto, utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para seguir trabajando en este proyecto, abrir más refugios, ofrecer más camas y garantizar que los neoyorquinos se mantengan abrigados”, concluyó el Alcalde al referirse a las acciones de su administración oara que no haya más muertes por frío.

