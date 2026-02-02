Mamdani confirma que son 14 las personas muertas bajo la ola de extremo frío en NY

El alcalde de la ciudad Zohran Mamdani, confirmó que las muertes durante la ola de frío extremo invernal que afecta a varios estados en Estados Unidos aumentó a 14 en Nueva York, y que al menos en ocho de ellas la hipotermia es una posibilidad, a pesar de que se esperan por los resultados oficiales de la autopsia.

Mamdani reiteró en que la ciudad a su cargo ha operado bajo estado de emergencia desde el 19 de enero y que se han tomado todas las medidas posibles para llevar a los habitantes de calle y otros neoyorquinos que lo necesiten a lugares seguros.

“Cada vida perdida en esta ciudad es una tragedia, y mi corazón está con las familias de los seres queridos de aquellos que han fallecido”, indicó.

Señaló además que desde el 19 de enero más de 860 personas han sido llevadas a refugios y otros lugares seguros y se han abierto albergues en los cinco distritos de la ciudad.

Como parte de esos esfuerzos y ante la preocupación de varias ONG por las personas sin hogar, la ciudad ha enviado a un contingente de trabajadores sociales y otros empleados municipales a las calles y desplegado autobuses con calefacción donde pueden refugiarse.

El alto número de muertos ha hecho que muchos se planteen la preparación y respuesta de la ciudad ante esta emergencia climática y la decisión de Mamdani de no desalojar los campamentos de personas sin hogar, destacó, The New York Times.

El exalcalde Eric Adams recurrió a las redes sociales para opinar sobre este asunto el pasado jueves, cuando la cifra arrojaba 10 muertos, y señaló que había “rogado” al entonces electo nuevo alcalde que “no revocara nuestra política que impedía que los neoyorquinos sin hogar se congelaran a la intemperie en campamentos improvisados. No me escuchó”.

La ciudad no ha revelado los nombres de las víctimas, solo que seis de estos eran conocidos por el Departamento de Servicios Sociales. Tampoco ha dicho en qué lugares fueron hallados a la intemperie.

Sigue leyendo:

• Muerte de hombre en gélida calle de Manhattan revela límites de respuesta de emergencia de Nueva York

• Tormenta del noreste agregará vientos brutales y temperaturas gélidas al frío mortal que azota NY

• Nueva York: pronóstico del tiempo para este lunes 2 de febrero