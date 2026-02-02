Padre con problemas de salud mental de Queens ataca a su esposa e hija y luego se apuñala hasta la muerte

Un hombre con aparentes problemas de salud mental convirtió su casa en Queens en un baño de sangre tras acuchillar a su esposa y a su hija y posteriormente se quitó la vida, informaron las fuentes.

Las autoridades respondieron a una llamada al 911 por un asalto en 80-47 268th St. en el elegante barrio de Glen Oaks alrededor de las 10:30 de la mañana, señaló la policía.

Cuando los oficiales se apersonaron en el lugar de los hechos, la casa estilo Cape Cod, valorada en $855,000 dólares, estaba sumida en un caos sangriento.

Se notificó al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que un sujeto de 53 años había apuñalado a una mujer de 52, había asestado un machete en la mano de una joven de 21 y había golpeado a un adolescente de 15 con un objeto contundente. El atacante en cuestión fue hallado con lesiones en la garganta y el abdomen, explicaron los funcionarios.

Las fuentes y los vecinos identificaron al agresor como Roy Victorio, quien era el padre de las dos víctimas más jóvenes y esposo de la víctima de 52 años, informó New York Post.

Victorio y su esposa, los dos fisioterapeutas, fueron llevados al Hospital Universitario North Shore de Northwell Health. El hombre fue declarado muerto a causa de sus heridas, mientras su esposa está estable, indicaron los agentes.

Los hijos de la pareja fueron transportados al Centro Médico Judío de Long Island en Northwell Health y estaban en condición estable el domingo, expresó NYPD.

Los vecinos describieron a Victorio como un “buen tipo”, un corredor frecuente que siempre saludaba a los demás. Les sorprendió cómo su hogar se había convertido en el escenario de la violencia.

“Trabajo desde casa y nunca he oído gritos”, dijo un vecino.

“Estaba sentado en el sofá, miré hacia arriba y dije: ‘¡Madre mía!’. Vi la ambulancia abriéndose paso entre la nieve para llegar a la casa. La policía había sacado a la madre con una herida en la cabeza”, manifestó.

Otro vecino, Angelo Durso, de 70 años, expresó que la familia era una imagen de domesticidad, aunque también tenía un lado oscuro.

“Tuvieron un problema antes. Hace un par de meses, vino la policía”, señaló Durso.

No hubo detenciones y la investigación sigue en curso, de acuerdo con la policía.

