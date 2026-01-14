ICE detuvo a 10 personas, incluyendo un menor de edad: redada en lavandería en Nueva Jersey

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) allanaron una lavandería y otros negocios en una zona hispana en Morristown (Nueva Jersey), deteniendo a unas 10 personas, entre ellas un estudiante de secundaria local.

Los agentes federales se centraron en una lavandería en Speedwell Avenue cerca de Henry Street el domingo, declaró al día siguiente el alcalde Tim Dougherty a NJ Advance Media.

“En esta redada detuvieron a un estudiante de último año de secundaria”, afirmó Dougherty. “Es terrible. Simplemente terrible”. La ciudad “Morristown no fue notificada con antelación ni participó ni colaboró ​​en esta operación federal”, sentenció el alcalde.

Dougherty indicó que el alumno de Morristown High School seguía el lunes por la mañana en un centro de detención de ICE en Elizabeth. El alcalde se negó a identificar al estudiante, alegando que es menor de edad. Tampoco pudo confirmar a dónde fueron trasladados los demás arrestados. “Claramente la lavandería era el objetivo”, afirmó.

Dougherty se refirió a las recientes redadas en un mensaje en Facebook, solicitó la ayuda de abogados de inmigración, preferiblemente de forma gratuita, e instó a la comunidad local a mantenerse alerta. “Es probable que las personas detenidas no tengan los medios para pagar abogados de inmigración, pero necesitan conocer sus derechos y obtener toda la protección posible”, expresó citado por PIX11 News.

Algunas personas fueron detenidas dentro de la lavandería, mientras que otras que habían salido del negocio fueron arrestadas en las cercanías. Un video publicado en las redes sociales parece mostrar a los agentes deteniendo a personas fuera de la lavandería.

Salvo algunas excepciones, la Fiscalía General de Nueva Jersey prohíbe a la policía local y a los municipios cooperar con ICE en la mayoría de las actividades de control de inmigración civil.

Dougherty, quien afirmó que su administración apoya a las “diversas comunidades de inmigrantes” del municipio, expresó su preocupación por la operación. “Morristown es una comunidad construida por generaciones de inmigrantes, y nuestra diversidad es una de nuestras mayores fortalezas”, continuó.

“Acciones como ésta generan miedo e incertidumbre en las familias que contribuyen a diario a nuestras escuelas, negocios y vecindarios”, añadió el alcalde. “Quiero que nuestros residentes inmigrantes sepan que Morristown los apoya y seguirá defendiendo la dignidad, la justicia y el respeto para todos los que consideran esta comunidad su hogar”, concluyó.

En un caso similar, el lunes agentes federales de ICE en Long Island (NY) detuvieron a un empleado hispano del Concejo Municipal de NYC durante una cita migratoria, acción condenada por el alcalde Zohran Mamdani, la fiscal estatal Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.

De enero a junio del año pasadp más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.