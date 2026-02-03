Hombre compra un boleto de lotería y gana $20,000, compra uno más y gana $2 millones

Un residente de Kentucky vivió una racha de suerte poco común tras adquirir boletos de lotería en una misma visita y terminar llevándose un premio millonario. Aunque no logró el gran premio acumulado, sí obtuvo una cifra de siete dígitos que transformó por completo su vida.

Primer boleto: un premio menor que anticipaba algo más grande

De acuerdo con información difundida por funcionarios de la Lotería de Kentucky, el ganador acudió días después del sorteo a revisar varios boletos que había comprado previamente.

El primer comprobante que escaneó arrojó un premio de $50, una cantidad modesta en comparación con lo que descubriría después, pero suficiente para confirmar que al menos uno de sus intentos había sido acertado.

Segundo boleto: el salto al premio millonario

El segundo boleto resultó ser el verdaderamente extraordinario. El hombre, originario de Frankfort y quien optó por mantener su identidad en el anonimato, había adquirido su jugada en una estación de gasolina Racetrac ubicada sobre Bizzack Boulevard.

Según el reporte oficial, eligió combinaciones numéricas vinculadas a fechas importantes de su familia, como cumpleaños.

En el sorteo realizado el 26 de diciembre, logró acertar las cinco bolas blancas –9, 19, 31, 63 y 64– quedándose a solo un número de ganar el premio mayor estimado en $125 millones.

Sin embargo, gracias a la categoría de multiplicador 2X del juego Mega Millions, su boleto fue elevado a un premio de $2 millones.

Al recordar el momento, el ganador declaró: “Escaneé el siguiente y decía $2 millones”.

También dijo que tardó unos segundos en asimilar la noticia: “Me tomó un segundo digerirlo”.

Tras darse cuenta de la magnitud del resultado, decidió retirarse del establecimiento sin revisar los demás boletos.

Reacción y cobro del premio

El propio jugador relató que no esperaba un desenlace así, aunque sí mantenía la esperanza de ganar algún día. “No lo esperaba. Soñé que iba a ganar. Fue un shock para mí aunque estaba esperando ganar uno de estos días”, comentó a las autoridades de la lotería.

Días más tarde acudió formalmente a reclamar su premio. Después de aplicar las retenciones fiscales correspondientes, recibió un cheque por $1.45 millones de dólares.

El afortunado adelantó que parte del dinero será destinado a viajes.

Sigue leyendo:

– Los 5 signos zodiacales con más probabilidades de ganar en febrero de 2026, según la inteligencia artificial

– Cuánto te cobran de impuestos si ganas la lotería en Nueva York

– Hombre gana dos premios grandes con el mismo juego de lotería

– Ganó $15 millones en la lotería y sus padres le exigen el 25% de su premio

– Cambió de supermercado por azar y ganó premio millonario de lotería

– Compañeros de trabajo en Ohio ganan $1 millón en Powerball