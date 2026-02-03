Johnson busca apoyo antes de votación para poner fin al cierre parcial del gobierno

La capacidad del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para llevar a cabo la agenda del presidente Donald Trump para financiar el gobierno se pondrá a prueba este martes, cuando la Cámara vote sobre una legislación para poner fin al cierre parcial.

Johnson necesitará el respaldo casi unánime de los republicanos para proceder con la votación final, pero tanto él como otros líderes del partido se mostraron confiados en una rueda de prensa en la mañana de este martes.

El presidente de la Cámara puede permitirse perder a un solo republicano en las votaciones de línea del partido con asistencia perfecta, pero algunos legisladores habían amenazado con frustrar la iniciativa si no se incluían sus prioridades, informó AP News.

El mandatario republicano intervino con una publicación en redes sociales, diciéndoles: “NO puede haber CAMBIOS en este momento”.

La medida pondría fin al cierre parcial del gobierno que inició el 1 de febrero, financiando la mayor parte del gobierno federal hasta el 30 de septiembre y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por dos semanas mientras los legisladores negocian posibles cambios para la agencia que hace cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos: el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE).

“Los republicanos van a hacer lo responsable”, dijo Johnson.

Dificultades para avanzar

Se mantiene abierta una votación de procedimiento clave para abordar el proyecto de ley mientras los líderes republicanos tratan de conseguir los votos.

Dos representantes republicanos, Thomas Massie de Kentucky y John Rose de Tennessee, votaron en contra de seguir adelante con la legislación.

Como se mencionó antes, los republicanos solo se pueden dar el lujo de perder a uno de sus miembros, ya que controlan la Cámara por 218-214. Otros cuatro republicanos todavía no han votado.

Los 214 demócratas de la Cámara de Representantes ya votaron en contra.

Rose, dijo en una publicación en X, que los republicanos deben “mantener la línea” y obtener el compromiso de los republicanos del Senado para avanzar con la legislación electoral.

El paquete, que fue aprobado en el Senado por 71 votos a 29, completaría la financiación para el gobierno por un monto de más de mil millones de dólares, excepto el DHS, que seguirá adelante con el proyecto de ley provisional de dos semanas mientras los demócratas exigen restricciones a las operaciones de control de inmigración.

La aprobación significaría que gran parte del gobierno recibirá financiación hasta el 30 de septiembre y establecería el 13 de febrero como fecha límite para financiar DHS o cerrar ese departamento, informó NBC News.

