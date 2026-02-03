Nueva escuela chárter de Nueva York: abrirá los 7 días de la semana y operará 12 horas diarias

Una nueva escuela chárter en el sur de El Bronx ofrecerá clases 12 horas al día, siete días a la semana, durante casi todo el año, para aliviar la carga de las familias con jornadas laborales extensas.

La escuela K-5 Strive, que recibirá a sus primeros estudiantes en otoño, ofrecerá educación obligatoria de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde., con horas opcionales de 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche, publicó The New York Post.

Además, habrá actividades de enriquecimiento, intervenciones académicas y programas extracurriculares fuera del horario regular, así como oportunidades de aprendizaje durante fines de semana y verano.

La escuela también proporcionará desayuno, almuerzo y cena gratuitos todos los días que esté abierta.

“Estamos tratando de abordar un aspecto fundamental de la asequibilidad para los padres, que es el cuidado infantil”, dijo Eric Grannis, fundador de Strive y esposo de Eva Moskowitz, directora de Success Academy Charter Network, citado por The Post.

“Abrimos 50 semanas al año, los siete días de la semana, de 7:00 a 7:00. Somos una solución integral”, añadió.

Strive funcionará con un presupuesto de $8 millones de dólares en su primer año, con 325 estudiantes, y eventualmente planea educar a 544.

La escuela se estableció tras obtener una licencia de operación limitada transferida desde Success Academy 5 Lower Elementary, ubicada también en El Bronx.

Los patrocinadores recaudaron $825,000 dólares en donaciones privadas para cubrir gastos iniciales. La propuesta busca también dar flexibilidad a los padres: podrán dejar a sus hijos entre las 7:00 y 9:00 de la mañana y recogerlos entre las 4:30 de la tarde y 7:00 de la noche.

Los maestros principales trabajarán de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, mientras que asistentes y personal de apoyo tendrán horarios escalonados para supervisar las horas extendidas opcionales.

Strive planea involucrar a estudiantes universitarios en formación docente para brindar experiencia práctica mientras cubren las horas extendidas de manera rentable.

Su programa educativo está inspirado en Success Academy, red de 59 escuelas chárter con altos niveles de rendimiento académico en inglés y matemáticas.

Aunque las escuelas chárter suelen ofrecer jornadas escolares prolongadas, la propuesta de Strive ha generado controversia, indicó el diario neoyorquino.

La Junta de Regentes y el Departamento de Educación estatal, más alineados con los sindicatos de docentes, se opusieron al horario extendido alegando que la licencia excede los límites legales para escuelas chárter en la ciudad.

Sin embargo, SUNY Charter School Institute, responsable de aprobar las solicitudes de escuelas charter en Nueva York, respaldó la apertura al considerar que se trata de una transferencia de licencia existente, no de una escuela completamente nueva.

Joseph Belluck, presidente del comité de escuelas charter de SUNY, afirmó por su parte que la escuela “aborda precisamente el problema principal: la asequibilidad” y que su éxito podría servir como modelo para otras instituciones educativas.

Sigue leyendo:

• Ciudad de Nueva York pedirá más de $600 millones de dólares para contratar a 6,000 maestros adicionales

• Una nueva herramienta permite ubicar y conocer fácilmente las escuelas charter de NYC

• Expectativa de vida en Ciudad de Nueva York subió a 82.6 años y más para latinos: superada crisis de la pandemia