Ejecutivos de Apple TV y de F1 no descartan una secuela de ‘F1: The Movie’

Este 3 de febrero se llevó a cabo el Apple TV Press Day 2026 en Santa Mónica, California. En este evento, se mostraron las propuestas para cine y televisión que tiene la plataforma para el resto del 2026.

En la última presentación del evento se reunieron Eddy Cue, vicepresidente sénior de Servicios de Apple, y Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1, para hablar sobre la alianza entre ambas marcas.

Durante la conversación hablaron sobre el reciente éxito de ‘F1: The Movie’, protagoniza por Brad Pitt. Esta película logró convertirse en la película deportiva más taquillera de todos los tiempos. Lograron recaudar $630 millones de dólares en taquilla.

Además de lo exitosa que fue en cines, ‘F1: The Movie’ también logró cuatro nominaciones a los premios Oscar: Mejor Película, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Una de las preguntas que se le hizo a ambos ejecutivos fue que si estaba entre los planes hacer una secuela. La respuesta de Domenicali fue: “Les contaremos algo más en el futuro. Nunca digas nunca. Pero necesitamos digerir mejor el éxito de esta película porque fue algo único. Y si quieren pensar en una nueva, tiene que ser realmente muy, muy buena. Por lo tanto, si esto sucede, no será para el año que viene”.

Al mismo tiempo que no descartó una secuela de la película, también aprovecharon el tiempo para hablar sobre la nueva alianza que han hecho, con la que Apple TV se convierte en el hogar exclusivo de la Fórmula 1 para Estados Unidos.

Sobre el tema, Domenicali explicó que esta alianza busca “entrar en la mente de los fans estadounidenses”. La plataforma ofrecerá a sus suscriptores 24 carreras del calendario de esta temporada, además de las sesiones de práctica y clasificación.

La nueva temporada está programa para comenzar el 8 de marzo y terminar el 6 de diciembre.

Sigue leyendo:

• Estrenan primer tráiler de ‘The Devil Wears Prada 2’

• Steven Spielberg ganó su primer Grammy y logra el EGOT

• Undécima película de ‘Fast & Furious’ estrenará en 2028