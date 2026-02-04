Ricky Martin honra a Bad Bunny con una emotiva carta

La explosión de reacciones por el triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy 2026 no se ha detenido. Pero entre todas, hay una que se abrió paso con fuerza propia: la carta que Ricky Martin publicó, un texto que respira orgullo, memoria cultural y una defensa frontal de la identidad latina en los escenarios globales.

El artista boricua compartió la misiva bajo el título “Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”, destacando un hilo emocional que ha acompañado a generaciones de músicos puertorriqueños que han intentado, logrado o cambiado su camino hacia el éxito mundial.

Una carta que abraza historia, identidad y victoria

La histórica noche de Bad Bunny (tres Grammy, incluido el codiciado Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos) marcó un antes y un después para la música en español. Ricky Martin lo expresó con una claridad que conectó de inmediato con artistas y público.

“Benito, hermano, verte ganar tres premios Grammy, uno de ellos el de álbum del año, con una producción totalmente en español, me tocó muy profundo”, escribió el intérprete en su carta, reproducida también en sus historias de Instagram.

Ricky, quien vivió en carne propia el fenómeno del crossover a finales de los 90, enfatizó el valor de sostener la identidad sin concesiones: “Sé lo que significa llegar sin soltar de dónde vienes. Por eso, lo que has alcanzado no es solo un logro musical histórico, es una victoria cultural y humana”, añadió.

Y dejó una frase que se ha vuelto consigna:

“Ganaste sin cambiar el color de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces. Ganaste siendo fiel a Puerto Rico”. Ricky Martin – Cantante puertorriqueño

Del escenario de los Grammy al debate social

El impacto de Debí Tirar Más Fotos ya venía respaldado por sus cifras: cuatro semanas en el número uno del Billboard 200 y 50 semanas liderando Top Latin Albums, además de los Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana y a Mejor Interpretación de Música Global por “EoO”.

Pero la carta también destacó el momento más comentado de la noche: el discurso de Bad Bunny sobre la comunidad inmigrante y las políticas de persecución en Estados Unidos.

“Lo que más me tocó fue el silencio de toda la audiencia cuando hablaste. Hablaste desde un lugar que reconozco muy bien, ese donde el miedo y la esperanza conviven”, escribió Ricky.

El llamado del artista urbano a rechazar el odio y actuar “con amor” apoyó de forma contundente su papel como voz generacional.

Ricky cerró con un muy especial agradecimiento: “Cuando uno de los nuestros llega, llegamos todos”.

