Juez suspende uso de gases lacrimógenos y proyectiles por parte de ICE contra manifestantes en Portland

Un juez federal restringió de manera temporal a los agentes de inmigración disparar gases lacrimógenos o municiones de proyectiles contra los manifestantes afuera del edificio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland, Oregon, que ha sido escenario de constantes manifestaciones desde el 2025 que el gobierno republicano ha respondido cada vez con más fuerza.

El fallo de Michael Simon, juez de distrito estadounidense, se produce luego de un fin de semana en el que oficiales de inmigración del edificio de ICE dispararon gases lacrimógenos, balas de pimienta y balas de goma contra miles de manifestantes, entre ellos niños. Los funcionarios locales habían descrito la protesta como pacífica antes del uso excesivo de la fuerza.

“La violencia de los acusados ​​no es de ninguna manera aislada”, se lee en la orden, y añade que “la cultura de la agencia y sus empleados es celebrar las respuestas violentas por sobre las justas y diplomáticas”.

La orden prohíbe a los agentes federales hacer uso de municiones químicas o proyectiles, a menos que la persona atacada represente una amenaza inminente de daño físico. Además, el juez limitó a los agentes federales a disparar municiones a la cabeza, el cuello o el torso “a menos que el agente esté legalmente justificado para usar fuerza letal contra esa persona”.

La orden de restricción temporal estará vigente durante 14 días.

El dictamen se produjo en respuesta a una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Oregon en nombre de los manifestantes y periodistas independientes que cubrían las manifestaciones en el conflictivo edificio del ICE.

La demanda acusa al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a su directora, Kristi Noem, así como al presidente Donald Trump. Alega que el uso de municiones químicas y fuerza excesiva por parte de agentes federales constituye una represalia contra las personas que protestan, que menoscaba sus derechos amparados por la Primera Enmienda, informó The Guardian.

Asimismo, los tribunales de otros lugares han considerado la cuestión del uso de municiones químicas por parte de agentes federales contra manifestantes, a la vez que en las ciudades de todo Estados Unidos se han producido protestas contra el incremento de la aplicación de leyes migratorias por parte del gobierno republicano.

En enero, una corte federal de apelaciones suspendió una decisión que prohibía a los agentes federales usar gas lacrimógeno o gas pimienta contra los manifestantes pacíficos en Minnesota que no obstruyeran la aplicación de la ley.

Un tribunal de apelaciones suspendió una decisión de un juez federal en Chicago que restringía a los agentes el uso de ciertas armas antidisturbios, como gas lacrimógeno y gas pimienta, a menos que fuera necesario para evitar una amenaza inmediata. Una demanda similar interpuesta por el estado se encuentra actualmente ante el mismo juez.

La orden de Oregon describe casos en los que los demandantes, entre ellos un manifestante conocido por llevar un disfraz de pollo, un matrimonio de unos 80 años y dos periodistas independientes, sufrieron el uso de municiones químicas o “menos letales contra ellos”.

En el mes de octubre del año pasado, Richard Eckman, veterano de la guerra de Vietnam de 83 años, y su esposa Laurie Eckman, de 84, se unieron a una manifestación que marchó pacíficamente hacia un edificio del ICE. Cuando llegaron, agentes federales lanzaron municiones químicas contra la multitud, golpeando a Laurie Eckman en la cabeza con una bala de pimienta. “Regresó a casa empapada en sangre”, expresa la orden. Acudió a urgencias, donde le diagnosticaron una conmoción cerebral. Una de las municiones impactó en el andado de su esposo, dice la orden.

Las autoridades locales se han pronunciado en contra del uso de municiones químicas. El alcalde de Portland, Keith Wilson, exigió a ICE que abandonara la ciudad luego de que los agentes usaran las municiones en cuestión el sábado en lo que describió como una “protesta pacífica diurna donde la gran mayoría de los presentes no violó ninguna ley, no representó ninguna amenaza ni representó ningún peligro para las fuerzas federales”.

“A quienes siguen trabajando para ICE: Renuncien. A quienes controlan estas instalaciones: Váyanse”, escribió Wilson en un comunicado el sábado por la noche. “A quienes siguen tomando estas decisiones repugnantes, vayan a casa, mírense al espejo y pregúntense por qué han gaseado a niños”.

La protesta fue una de las múltiples manifestaciones parecidas en todo Estados Unidos contra la represión migratoria por parte de la administración Trump en ciudades como Minneapolis, donde en las últimas semanas agentes federales asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good.

