Nueva York comenzará a monitorear los operativos federales de inmigración

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció la creación de un proyecto que permitirá monitorear y documentar las acciones de las autoridades federales de inmigración en el estado, con el objetivo de proteger los derechos civiles de los residentes, informó la Fiscalía General en su página web.

El Proyecto de Observación Legal permitirá a la Oficina del Fiscal General recopilar reportes sobre operativos relevantes y, cuando sea necesario, enviar personal capacitado para observar directamente estas actuaciones y cualquier protesta vinculada.

Los observadores actuarán como testigos neutrales y registrarán información que podría servir para futuras acciones legales.

La medida surge en un contexto de aumento de las operaciones migratorias federales en todo el país, y tras las muertes de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti a manos de agentes del Departamento de Seguridad Nacional durante protestas contra ICE en Minnesota.

De acuerdo con la Fiscalía, el proyecto busca garantizar que la información se recoja y preserve en tiempo real, además de facilitar la identificación de posibles violaciones a la ley.

“Como fiscal general, me enorgullece proteger los derechos constitucionales de los neoyorquinos a expresarse libremente, manifestarse pacíficamente y vivir sus vidas sin temor a acciones federales ilegales”, afirmó James.

La funcionaria agregó que su oficina quiere examinar si la aplicación de la ley federal en Nueva York se mantiene dentro de los límites legales, y advirtió que la falta de transparencia puede provocar que los operativos se intensifiquen rápidamente.

El equipo estará integrado por empleados de la Fiscalía que participarán de forma voluntaria y comenzarán el monitoreo presencial en las próximas semanas.

Cuando se desplieguen en el terreno, dos observadores acudirán al lugar identificados con chalecos morados con el logotipo de la oficina. Su función será únicamente documentar las actuaciones de manera segura y legal, sin interferir con el trabajo de las autoridades federales.

Como principal responsable de la aplicación de la ley en el estado, James subrayó que su oficina debe proteger las libertades constitucionales de todos los neoyorquinos. En ese sentido, el proyecto busca asegurar que la Fiscalía disponga de información oportuna para evaluar si los operativos cumplen con las normas locales, estatales y federales.

La fiscal general también pidió a la población enviar videos u otro material sobre intervenciones de autoridades migratorias a través de su portal en línea seguro, con el fin de ayudar a evaluar los hechos y determinar si es necesaria una investigación adicional.

