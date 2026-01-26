Mucho más que café: 5 selecciones inteligentes de Starbucks para alcanzar tus metas de proteína

Las nuevas guías alimentarias recomiendan un aumento del consumo de proteínas, y cadenas como Starbucks están ofreciendo una amplia variedad de opciones para elevar el nivel nutricional de las bebidas. Este es un cambio impulsado por los consumidores que, en la búsqueda de su bienestar, optan por productos nutritivos y bajos en azúcares sin sacrificar el sabor.

Con este contexto, la gigante del café ofrece cinco opciones para personalizar las bebidas, ya sea para el estímulo matutino, la jornada laboral o una recarga de energía después de hacer ejercicio. Son opciones ricas en proteínas para cualquier ocasión, destaca Starbucks en un comunicado, en sintonía con la tendencia High Protein, que ha dejado de ser exclusiva de atletas para convertirse en una exigencia del consumidor cotidiano que busca saciedad y energía estable.

Niveles de Proteína: De 10g a 40g+

El equilibrio perfecto entre sabor y bienestar: Prueba los nuevos Iced Protein Lattes y personaliza tu energía. Crédito: Starbucks | Cortesía

Starbucks presenta tres niveles de personalización de bebidas con proteínas:

De 10g a 19g: Esta opción es ideal para un antojo con “beneficio añadido”. Destacan el Dubai Chocolate Matcha (10 g), que aprovecha la tendencia viral del chocolate de Dubái, y el Pistachio Latte (12 g). Para los amantes del café frío, el Chocolate Cream Protein Cold Brew ofrece 19 g de proteína.

Más que un café, una herramienta nutricional: Descubre cómo la Espuma Fría de Proteína transforma tu bebida. Crédito: Starbucks | Cortesía

De 20g a 27g: En este rango entran los Lattes Proteicos, perfectos para un reemplazo de merienda o un post-entrenamiento ligero. El Matcha Proteico Helado con Plátano y Crema contiene 24 g de proteína. Los Lattes Proteicos, como el Latte Proteico Helado con Vainilla y Crema (26 g) y el Latte Proteico con Caramelo (27 g), ofrecen opciones con un toque de café que se disfrutan en cada sorbo.

De 30g a 40g+: Este nivel de proteína se logra mediante el uso de la Espuma Fría de Proteína (+15g). Es ideal para personalizar un Iced Matcha y alcanzar los 36 g o 40 g, lo que convierte una bebida recreativa en una herramienta nutricional de alto impacto. El Matcha Proteico Helado aporta 36 g de proteína; para un sabor más intenso, se recomienda probarlo con sirope de vainilla sin azúcar.

Finalmente, es posible alcanzar este nivel superior de proteína personalizando la mayoría de las bebidas Iced Protein Matcha o Iced Protein Lattes con cualquier espuma fría de proteína, la cual agrega 15 g adicionales al contenido total.

