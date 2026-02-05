Mueren dos personas en Arizona al estrellarse un helicóptero policial que respondía a un tiroteo

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de un piloto y un paramédico del Departamento de Seguridad Pública de Arizona tras la caída de su helicóptero el pasado miércoles por la noche, un accidente que se produjo mientras la tripulación brindaba apoyo en la respuesta a un tiroteo activo en la zona.

La aeronave se desplomó en una zona boscosa de Flagstaff bajo circunstancias que aún se investigan. Videos captados por testigos y difundidos en plataformas digitales muestran el momento en que el helicóptero pierde altura de forma vertical antes del impacto, señaló New York Post.

Instantes después de la colisión, se reportó un incendio en la vegetación circundante, lo que obligó a las autoridades a emitir órdenes de refugio para los residentes cercanos. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Pública no ha hecho públicos los nombres de las víctimas.

El tiroteo previo al accidente

El despliegue policial se originó por un ataque armado en un establecimiento local. Según los reportes, una mujer que se disponía a abrir un bar fue asesinada a tiros. Residentes del área informaron haber escuchado una ráfaga prolongada de disparos antes de la llegada de las unidades de emergencia.

Amanda Brewer, vecina que contactó al 911, describió la secuencia de los hechos: “Se podía oír el ruido de las cuchillas. Entonces se oyó un estruendo muy fuerte; sacudió la casa. Fue alarmante”.

Brewer también señaló que escuchó más de 20 disparos en su vecindario durante el incidente inicial.

El presunto autor de los disparos fue detenido por la policía local tras un enfrentamiento armado. El atacante resultó con heridas leves y se encuentra bajo custodia.

Actualmente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y las autoridades estatales mantienen una investigación abierta para determinar las causas que provocaron la caída de la aeronave.

