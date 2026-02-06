Aleska Génesis responde a sus detractores: ‘Soy eso que dicen y peor’

Aleska Génesis, quien ha participado en dos temporadas de La Casa de los Famosos, fue entrevistada por Carlos Adyan en el programa En Casa con Telemundo, a pocos días de que lancen la sexta temporada del exitoso reality show, en donde se presume que la modelo venezolana será panelista.

Esta conversación fue una oportunidad para que la creadora de contenido hablara de distintos temas, incluyendo qué opina de aquellos que la señalan sin conocerla.

“Soy eso que dicen y peor, ¿por que sabes qué? Ellos siempre van a pensar eso y van a buscar la manera de transformar lo que estás mostrando. Así que ya yo no me preocupo por mostrar lo que soy”, afirmó.

Luego de esto, el presentador boricua le preguntó por su vida amorosa y cuál fue esa pareja que dejó huella en su vida e indicó que todos los hombres con los que han compartido, pero, sin duda, el más especial ha sido Nicky Jam, algo que ha dicho con insistencia en el pasado.

Acerca de con quién no volvería, reconoció que con Luca Onestini, pues no fue una buena experiencia para ella. “¿De qué vale que sea guapo? Siento que fue muy malagradecido para todo lo que entregué, yo me desbordé, me entregué de más, me peleé hasta contigo, es que ni como amigo lo quiero”, dijo.

La relación se fracturó tanto ente ellos que explicó que ahora no quiere tenerlo cerca por ninguna razón.

Aleska Génesis dijo después de esto que en estos momentos siente que busca paz y gracias a esto se siente más feliz.

La ex reina de belleza se ha convertido en una figura mediática gracias a los escándalos que ha protagonizado, desde tormentosas rupturas a breves estadías en la cárcel, por lo que muchos están atentos a los proyectos que asume o declaraciones que hace, que generalmente son para hablar de sus próximos pasos en su carrera o situación sentimental.

Sigue leyendo:

· Osmariel Villalobos habla del tratamiento que hará luego de que le diagnosticaran cáncer

· Osmariel Villalobos envía nuevo mensaje sobre la prevención del cáncer de mama

· Osmariel Villalobos compartió video luego de anunciar que tiene cáncer