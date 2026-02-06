Juzgado imputa al actor Timothy Busfield por cuatro cargos de abuso sexual infantil

El actor estadounidense Timothy Busfield fue acusado formalmente de por cuatro cargos de contacto sexual criminal con un menor, informaron autoridades de Nuevo México este viernes.

La Oficina del Fiscal del Condado de Bernalillo, encabezada por Sam Bregman, anunció la decisión a través de una publicación en redes sociales, aseguró que el caso continuará a juicio y que se presume la inocencia de Busfield a menos que se demuestre lo contrario en un tribunal.

En enero de este año, las autoridades emitieron una orden de arresto contra Busfield por supuesta mala conducta contra dos menores ocurrida mientras trabajaba como director en la serie de televisión The Cleaning Lady, rodada en Albuquerque. Según documentos judiciales, las presuntas agresiones habrían ocurrido entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024.

De acuerdo con la denuncia penal del caso, un menor declaró en la investigación que el actor lo habría tocado en áreas íntimas en más de una ocasión cuando tenía 7 y 8 años, y el hermano gemelo del niño también afirmó haber sido tocado, sin ofrecer mayores detalles.

Busfield, de 68 años y conocido por su trabajo en ‘The West Wing’, ‘Thirtysomething’ y ‘Field of Dreams’, se entregó voluntariamente a las autoridades en enero y fue liberado de la cárcel mientras espera el desarrollo del proceso judicial.

El actor ha negado las acusaciones, calificándolas de “mentiras” en un video difundido a medios, y su defensa señaló que la evidencia es insuficiente para sostener los cargos en un juicio.

“Voy a enfrentar estas mentiras. Son horribles. Son todas mentiras y no les hice nada a esos niños pequeños y voy a luchar contra ello. Voy a luchar contra ello con un gran equipo y voy a ser exonerado, lo sé, porque todo esto está muy mal y es pura mentira. Así que aguanten y espero salir pronto y volver al trabajo. Les agradezco a todos por su apoyo, gracias”, dijo en un video publicado antes de entregarse a las autoridades.

El caso será llevado por la Unidad de Víctimas Especiales del fiscal del condado y Busfield aún no ha presentado una declaración formal de culpabilidad o inocencia en el tribunal.

