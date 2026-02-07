El actor Nicola Porcella negó estar vetado por Televisa

Nicola Porcella, actor peruano, habló con el reportero Edén Dorantes de los rumores de que fue vetado por la cadena de televisión Televisa, algo que asegura no es cierto, pues según indicó tiene contrato durante todo un año.

En la conversación que tuvo con los periodistas, el exparticipante de La Casa de los Famosos México dijo: “Yo tengo contrato todo el año. Yo siempre he dicho: yo estoy feliz en el lugar que estoy, estoy agradecido”.

Además de esto, comentó: “El día que yo no le funcione [a la televisión], pues no me van a pagar por buena gente o por ser amigo. Entonces uno tiene que ir construyendo un patrimonio”.

El artista destacó que la carrera artística es de altos y bajos y por eso él intenta diversificar sus ingresos para protegerse de alguna medida que pueda afectarle.

“Yo tengo contrato con Televisa. Vamos a ver qué proyectos se vienen… vamos a analizar si a ellos les conviene también tenerme, si no les conviene”, indicó.

Otro de los puntos de los que habló fue de la llamada que supuestamente lo llamaron de TVAzteca para estar en Master Chef. “Eso es mentira. Eso fue una broma… Fue una tontería mía y de Wendy. Yo estoy feliz en Televisa”, señaló.

Nicola Porcella negó que Fernando Colunga lo haya mandado a vetar, asegura que el actor es buena persona y no han tenido problemas. “Fernando no [me vetó]. Fernando es una gran persona, de verdad que es una gran persona y por eso es la persona y la trayectoria que tiene lo que pasa es que los medios, muchos, no todos, sacan lo que quieren”, resaltó.

Acerca de su futuro profesional, explicó que se ha puesto más selectivo y por eso ha bajado el ritmo de programas o producciones en las que ha estado. “Ya no se trata de agarrar y agarrar y agarrar. O sea, ya se trata de elegir”, dijo.

