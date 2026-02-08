Real Madrid vence al Valencia en Mestalla y sigue a un punto del Barcelona

El Real Madrid resolvió una noche espesa en Mestalla gracias a una acción individual de Álvaro Carreras en el minuto 65 y a un tanto de Kylian Mbappé en el tiempo añadido, que selló el 0-2 ante un Valencia incapaz de exigir a Thibaut Courtois.

Con este triunfo, el conjunto blanco se mantiene a un punto del Barcelona en la lucha por el liderato, mientras que el Valencia continúa comprometido en la zona baja de la tabla. Los valencianistas siguen con 22 puntos, a uno del descenso que marca el Rayo Vallecano.

El Real Madrid asumió el control del balón desde el inicio frente a un Valencia ordenado, bien replegado y con las líneas muy juntas. Durante el primer cuarto de hora, Mbappé y Gonzalo apenas entraron en juego, aunque el Madrid comenzó a crecer con el paso de los minutos.

Sin brillar, los visitantes encontraron sus mejores opciones gracias a la calidad individual. En el minuto 18, Güler probó con un disparo que se marchó fuera, y poco después Mbappé se topó con una buena intervención de Dimitrievski. El portero volvió a responder con acierto minutos más tarde ante un potente remate de David Jiménez.

La falta de contundencia del Madrid se mantuvo hasta que Carreras decidió asumir riesgos. El lateral se internó en el área, superó a varios defensores y definió con precisión al palo corto para abrir el marcador en el minuto 65. Poco después, Beltrán estuvo cerca de empatar, pero su disparo se estrelló en el poste.

El golpe definitivo llegó en el minuto 91. Mbappé aprovechó los espacios y sentenció el partido, silenciando Mestalla y dejando al Valencia nuevamente entre abucheos, mientras el Real Madrid se marchó con tres puntos clave en la carrera por el título.

