Tim Cook, CEO de Apple, posa con Bad Bunny y celebra su show en el Super Bowl

Tim Cook, CEO de Apple, expresó su entusiasmo por el show del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX y posó con el artista en una selfie que se ha vuelto viral en redes sociales.

Al publicar la foto junto al astro boricua, el director del gigante tecnológico escribió: “No puedo esperar para el Super Bowl y el #AppleMusicHalftime Show”.

Can’t wait for the Super Bowl and the #AppleMusicHalftime Show! pic.twitter.com/hW6A45SBC7 — Tim Cook (@tim_cook) February 7, 2026

Este gesto tiene particular importancia, ya que Apple Music es la empresa que patrocina el show de medio tiempo del Super Bowl y Roc Nation, la empresa del rapero Jay Z, es la encargada de la producción del evento.

Apple Music dio un patrocinio valorado en USD 50 millones para el show de medio tiempo del Super Bowl protagonizado por Bad Bunny.

Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer latino en protagonizar un show en solitario en el medio tiempo del Super Bowl con un catálogo musical completamente en español. La elección del boricua como headliner del evento trajo mucha polémica y rechazo entre los conservadores, quienes cuestionaron que el evento no sea protagonizado por un artista que cante en inglés, como es costumbre. A pesar de las críticas, gran parte de la comunidad puertorriqueña y latina en general celebró la elección de Benito en el Super Bowl, especialmente después del lanzamiento de su álbum ‘Debí tirar más fotos’, con el que honra la cultura de su nata Puerto Rico y exalta el orgullo latino.

En una reciente entrevista, el artista aseguró que el objetivo de su show en el Super Bowl es que cada espectador disfrute al máximo de su música.

“Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Quiero llevar eso al escenario, mucha de mi cultura. No quiero dar spoilers. Va a ser sencillo: la gente solo tiene que preocuparse por bailar. Sé que dije que tenían un mes para aprender español, pero ni siquiera necesitan eso. Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón”, dijo el boricua.

Esta no es la primera vez que Bad Bunny se presenta en el Super Bowl. El 2020 fue artista invitado en el show protagonizado por la cantante colombiana Shakira y la neoyorkina Jennifer López.

