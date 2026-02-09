Bad Bunny elimina todas sus publicaciones de Instagram tras su show en el Super Bowl LX

Luego de su comentado y exitoso show en el medio tiempo del Super Bowl LX, el cantante puertorriqueño Bad Bunny eliminó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, e incluso borró su foto de perfil. Esto causa particular sorpresa y expectativa ante la posibilidad de que esta acción sea el preludio de un nuevo anuncio musical.

Además de borrar todas sus publicaciones, el puertorriqueño dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba. Esta acción ocurrió pocas horas después de que hiciera historia con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots.

El show de medio tiempo de Bad Bunny se ha convertido en todo un tema de conversación. Su presentación, llena de referencias culturales y defensa de los latinos, ha sido sumamente aplaudida por su puesta en escena con la que rindió homenaje a la cultura boricua y a su historia. Además, el artista contó con dos invitados especiales: Lady Gaga, quien cantó una versión de salsa de su canción ‘Die With a Smile’, y Ricky Martin, quien cantó ‘Lo que le pasó a Hawaii’.

En un comunicado, Apple Music, que patrocinó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dijo que la actuación del artista generó “una interacción sin precedentes” por parte de fans de todo el mundo.

El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando la actuación de la superestrella global como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music.

A esto se suma que las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal y Karol G estuvieron presentes en la famosa “casita” de Bad Bunny, algo que representó la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico en 2025.

Con esta presentación, Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino en protagonizar en solitario el show de medio tiempo del Super Bowl con un catálogo musical completamente en español. El 2 de febrero el boricua hizo historia al alzarse con el Grammy al mejor álbum, la primera vez que una apuesta totalmente en español gana el galardón más importante de estos premios.

Con información de EFE.

