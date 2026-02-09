Boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas se roban el show en el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por el astro puertorriqueño Bad Bunny, se convirtió en uno de los momentos más comentados, con una fiesta latina que reunió a destacadas personalidades de distintos ámbitos, entre ellas figuras del deporte como el campeón unificado de boxeo Xander Zayas y el mexicano Emiliano Vargas.

Los boxeadores Xander Zayas y Emiliano Vargas tuvieron un momento estelar junto al artista puertorriqueño durante el show de medio tiempo en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California.

Mientras Bad Bunny interpretaba su éxito “Tití Me Preguntó”, ambos atletas aparecieron con atuendos de boxeo en la tarima, intercambiando un gesto amigable de puños que rápidamente llamó la atención del público global y las redes sociales.

Una vitrina global para el boxeo latino

La visibilidad en un evento como el Super Bowl, que atrae a cientos de millones de espectadores en todo el mundo, trasciende el deporte. No es solo un cameo; es una declaración de presencia cultural.

La escena de los dos boxeadores -representando a Puerto Rico y México- rodeados del ritmo y la energía de Bad Bunny, convierte una presentación musical en una declaración de identidad latina en uno de los escenarios deportivos más vistos del planeta.

Para Zayas, el momento se suma a una carrera ya de alto perfil: además de sus títulos mundiales, el boricua está en camino de convertirse en uno de los campeones unificados más jóvenes del pugilismo contemporáneo.

Y para Vargas, el tránsito por uno de los eventos deportivos con mayor audiencia global le añade un impulso extra a una carrera que en febrero lo va a ver regresar al ring buscando seguir afianzando su invicto profesional.

La aparición de Zayas y Vargas va más allá de un simple momento visual. Simboliza la confluencia del deporte latino con la cultura popular global, representada por Bad Bunny en uno de los eventos más vistos en el planeta.

Su presencia en el medio tiempo del Super Bowl no solo celebra el boxeo, sino que marca el paso de una nueva generación de atletas latinos dentro de la conversación mundial, junto a artistas que ya dominan audiencias masivas.

Ese cruce de mundos -entrenamiento, ritmos urbanos, banderas de Puerto Rico y México- no solo entretuvo, también mostró una nueva cara de la cultura latina en un escenario global.

