Laura Flores defiende a Maribel Guardia por conflicto de la actriz con Imelda Tuñón

La actriz mexicana Laura Flores mostró su apoyo a Maribel Guardia en medio de la situación que atraviesa por sus diferencias con su exnuera Imelda Tuñón.

En un encuentro con varios reporteros, la artista dijo: “Maribel es mi amiga, es una señora, no voy a opinar o hablar mal de nadie, solo voy a decirte que Maribel ama a su hijo, aunque ya no esté y ama a su nieto a pesar de los pesares”.

Además, destacó que cualquier cosa que ella decidió con su hijo, estuvo basada en el amor.

“Es un gran ser humano, una gran mujer, y la quiero muchísimo”, comentó esta semana la artista.

Polémica de Maribel Guardia e Imelda Tuñón

La artista ha protagonizado duros mensajes contra Imelda Tuñón, en especial esta semana cuando la joven acusó a Marco Chacón, el esposo de la actriz costarricense, de la muerte del artista.

“A Julián le pusieron un implante de naltrexona (un medicamento usado principalmente para el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol y la dependencia de opioides), en febrero. Fueron a Torreón y el doctor le advirtió que si le ponía el implante tenía que quedarse ahí”, dijo Tuñón.

Luego de esto, comentó: “Si lo hubieran metido a rehabilitación, Juliancito tendría un papá y yo un esposo. Fue muy triste los últimos dos meses de Julián; estaría vivo si lo hubiera dejado el señor Marco Chacón en terapia”.

Sin embargo, Maribel Guardia asegura que ese tratamiento no tuvo que ver con la muerte de su hijo. “La naltrexona no tiene nada que ver con ataques al corazón, es de una ignorancia tremenda decir eso. En ese sentido no tiene nada que ver un acontecimiento con el otro. Lo que sí demuestra es que Julián aceptaba que tenía un problema y quería trabajar en soluciones”, dijo a People en Español este viernes.

