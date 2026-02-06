Maribel Guardia responde a las acusaciones de Imelda Tuñón por la muerte de Julián Figueroa 

Un nuevo escándalo protagonizan Maribel Guardia y su nuera Imelda Tuñón, debido a la muerte de Julián Figueroa, hijo de la actriz costarricense.

Ahora, la expareja del cantante ha hecho una fuerte denuncia en la que responsabiliza a Marco Chacón, esposo de Maribel, de la muerte del artista el 9 de abril de 2023.

“A Julián le pusieron un implante de naltrexona (un medicamento usado principalmente para el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol y la dependencia de opioides), en febrero. Fueron a Torreón y el doctor le advirtió que si le ponía el implante tenía que quedarse ahí”, dijo Tuñón.

Comentó que debido a que no tuvo asistencia médica después de este tratamiento, murió el famoso. “Si lo hubieran metido a rehabilitación, Juliancito tendría un papá y yo un esposo. Fue muy triste los últimos dos meses de Julián; estaría vivo si lo hubiera dejado el señor Marco Chacón en terapia”, comentó a la prensa.

Ante esto, Maribel Guardia salió en defensa y declaró a People en Español qué ocurrió, según su versión. “En primer lugar decirte que se trata de un pellet que es un coadyuvante para evitar tomar, aprobado por la FDA, es una sustancia que evita que la gente tome, les da asco hacerlo y se sienten mal si lo hacen. La naltrexona no tiene nada que ver con ataques al corazón, es de una ignorancia tremenda decir eso. En ese sentido no tiene nada que ver un acontecimiento con el otro. Lo que sí demuestra es que Julián aceptaba que tenía un problema y quería trabajar en soluciones”.

Muerte de Julián Figueroa

Explicó que este tratamiento no es mágico sino que evita que la gente tome, pero no funciona hacia otras sustancias distintas. .

“Julián estaba en una búsqueda por salir de su problema, él fue quien nos dijo que quería ponerse el pellet, para ese efecto buscamos por petición de Julián y encontramos acá mismo en el Pedregal, Ciudad de México (donde vivimos) una clínica que se lo pusiera. En la clínica nos advirtieron que no se lo ponían sino tenía al menos 15 días de estar limpio, así que lo llevamos a la clínica en el pedregal con la idea de que se lo colocaran, sin que él supiera que tenía que quedarse y lo dejamos ahí internado por más de un mes”, afirmó.

Por último señaló que su hijo no estaba dispuesto a continuar más días en rehabilitación y que aún así, ese factor no tuvo que ver con su fallecimiento.

“Se negó rotundamente; él decía que ya había cumplido con el protocolo y no pudieron convencerlo de lo contrario, él quería regresar para estar con su hijo. Julián era un hombre de 27 años y no podían obligarlo a quedarse, pero de cualquier forma eso no tiene nada que ver con su muerte. El hecho de haberse quedado o no, no cambia nada”, destacó.

