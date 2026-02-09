Maripily Rivera orgullosa de Bad Bunny en el Super Bowl

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera se ha mostrado orgullosa de la presentación que el cantante boricua Bad Bunny encabezó en el medio tiempo del Super Bowl este 8 de febrero.

En una publicación en Instagram, mostró su admiración hacia el Conejo Malo, quien ofreció un espectáculo cargado de energía, reguetón y muchas referencias a Puerto Rico.

La ganadora de La Casa de los Famosos 4 consideró que el artista demostró por qué se ha ganado un lugar privilegiado en la industria de la música y eso es algo que celebra.

“Para todos los que hablaron de más: aquí está bien claro lo que les tengo que decir. Bad Bunny protagonizó el espectáculo de medio tiempo más visto de la historia, logrando que nuestra bandera, nuestras raíces y nuestra cultura brillaran ante el mundo entero”, dijo.

Mensaje de Maripily Rivera sobre show de Bad Bunny

Luego de esto, el huracán boricua mostró su orgullo por el trabajo que hizo su compatriota en el evento deportivo más importante en los Estados Unidos. “Te aplaudo y me siento sumamente orgullosa de ti, Bad Bunny, pues triunfaste sin necesidad de cambiar el tono de tu voz. Ganaste sin borrar tus raíces; ganaste siendo fiel a Puerto Rico. ¡Puerto Rico está cabrón y ser boricua lo es aún más!”, indicó.

La presentación del Conejo Malo batió récords y se convirtió, según las cifras oficiales difundidas por la cadena NBC, en el show más visto en la historia del Super Bowl, al ser visto por 135.4 millones de personas.

El espectáculo incluyó varios éxitos de su reciente disco “Debí tirar más fotos”, galardonado por el Grammy como el Mejor Álbum del Año y además contó con la participación de superestrellas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Además del despliegue de escenografía y bailarines, envió un poderoso mensaje para exaltar a los latinos, que atraviesan una difícil situación en los Estados Unidos por los operativos que ha ordenado el presidente Donald Trump para capturar a quienes no tienen un estatus legal en la nación.

