McLaren presenta el MCL40 y revela su diseño para la temporada 2026 de F1

McLaren, actual campeón de la Fórmula 1, dio a conocer este lunes el diseño de su monoplaza para la temporada 2026 durante un evento realizado en Baréin, en la antesala de la reanudación de los entrenamientos de pretemporada.

El MCL40, con el que la escudería británica competirá el próximo año, había rodado previamente con una decoración provisional completamente negra durante la primera semana de pruebas en España.

No obstante, el equipo aprovechó la cita en Baréin para mostrar oficialmente la imagen definitiva del monoplaza.

La nueva decoración mantiene la característica combinación de papaya y negro que identifica a McLaren, aunque incorpora un tono de naranja más intenso, inspirado en los primeros monoplazas de Fórmula 1 de la escudería.

McLaren llega a 2026 tras conquistar en 2025 el título de constructores y el campeonato de pilotos con Lando Norris, y aspira a defender ambos logros bajo la nueva normativa de chasis y unidades de potencia.

Norris continuará en la escudería junto a Oscar Piastri, quien finalizó tercero en el campeonato pasado, pese a liderar la clasificación durante buena parte de la temporada.

