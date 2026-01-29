Cadillac revelará su monoplaza de Fórmula 1 en Times Square

El equipo Cadillac F1, en el que compite el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, anunció que desde el próximo 6 de febrero instalará una estructura especial en Times Square, en pleno centro de Nueva York, con una cuenta regresiva rumbo a la presentación de su monoplaza para la temporada 2026.

La iniciativa fue confirmada mediante un comunicado oficial, que amplía los detalles de la esperada presentación del primer auto de Cadillac en la Fórmula 1, la cual se realizará a través de un anuncio televisivo durante la transmisión del Super Bowl LX, que disputarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

La activación, denominada “Cadillac Countdown Box”, se desarrollará entre el viernes 6 y el lunes 9 de febrero. Se trata de una estructura revestida en cromo que albergará una réplica del monoplaza con su diseño inaugural. El exterior, cubierto con vidrio esmerilado, permitirá ver únicamente siluetas y movimientos en su interior, generando expectativa entre los transeúntes.

La caja estará personalizada con la identidad visual de Cadillac Formula 1, incluidos los logotipos del equipo y de sus patrocinadores, y contará con un gran reloj digital que marcará el tiempo restante para la revelación oficial del diseño del monoplaza.

Durante el fin de semana del Super Bowl, la “Cadillac Countdown Box” irá modificando su apariencia y contenido conforme se acerque el momento de la presentación. Una vez concluido el partido, el vidrio esmerilado se volverá completamente transparente, dejando al descubierto el auto y su decoración definitiva, que permanecerán exhibidos para el público en Times Square hasta el día siguiente.

