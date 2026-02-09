Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny, comparte foto del Super Bowl

Los detalles del Super Bowl van más allá de la presentación que el cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezó este 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ya que ahora se ha viralizado una foto de su ex Gabriela Berlingeri, quien registró este momento clave en la trayectoria del reguetonero.

En la imagen que compartió la joven se vio parte del escenario en el que su exnovio cantó varios éxitos de su carrera artística.

Por ahora, no hubo algún mensaje directo sobre el show, pero para muchos seguidores es una señal clara de que la relación de ambos ha mejorado y algunos no descartan que hayan retomado su amorío.

La foto que subió del Super Bowl Gabriela Berlingeri, ex de Bad Bunny. Crédito: Cortesía

En redes también mostraron a Gabriela disfrutar del espectáculo, bastante cerca del escenario, aumentando así las teorías de que volvieron.

Gabriela estuvo presente en el medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny ❤️ pic.twitter.com/WzhyShpAVo — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) February 9, 2026

La historia de amor entre Bad Bunny y Gabriela

La relación de Gabriela y Benito comenzó en 2017, cuando se conocieron en un restaurante en Puerto Rico.

En ese momento, él apenas comenzaba su ascenso meteórico y ella le sirvió de apoyo. Gabriela no solo fue su novia, sino su fotógrafa, colaboradora en temas como “En Casita” y la modelo del video de “Titi Me Preguntó”, donde incluso simularon una boda que rompió el internet.

Al terminar, muchos lo lamentaron, ya que creían que ella sería la esposa del famoso, debido a la complicidad que tuvieron, pero sobre todo los momentos especiales que protagonizaron y que compartieron muchas veces en redes sociales.

El hecho de que ella haya estado en el Super Bowl supone una señal de que las cosas pudieron haber mejorado entre ambos, pues al menos estuvo presente en un evento tan importante en la carrera del boricua.

“Qué felicidad verla en tantos momentos importantes”, “A mí se me hace que hace parte de su equipo como De la Rúa con Shakira. Si fueran pareja la trataría como tal”, “Bueno, nos hacemos los sorprendidos cuando Bad Bunny vuelva con Gabriela. Urge que se haga canon ese video de si estuviéramos juntos”, fueron algunos mensajes que dejaron en redes sociales los fanáticos.

