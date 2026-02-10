Secretario de Comercio reconoce que visitó la isla de Epstein durante vacaciones familiares

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, admitió que visitó la isla privada de Jeffrey Epstein en 2012 durante unas vacaciones familiares, aunque insistió en que no mantuvo una relación personal con el fallecido delincuente sexual.

“No tuve ninguna relación con él. Apenas tuve contacto con esa persona”, declaró Lutnick el martes durante una audiencia del subcomité de Asignaciones del Senado centrada en la financiación de la banda ancha, citado por NBC.

El funcionario enfrenta un creciente escrutinio desde que su nombre apareció en archivos de Epstein divulgados recientemente por el Departamento de Justicia. A pesar de ello, la Casa Blanca reiteró su respaldo y aseguró que sigue siendo “un miembro muy importante del equipo del presidente Trump”.

Durante la audiencia, Lutnick explicó que conoció a Epstein cuando este se mudó a una vivienda contigua a la suya en Nueva York y afirmó que lo vio “tres veces en 14 años”.

Sobre la visita a la isla, confirmó que almorzó allí junto a su esposa, sus cuatro hijos, niñeras y otra familia. Según dijo, el encuentro duró alrededor de una hora y no ocurrió nada indebido, aunque no recordó por qué se organizó la reunión.

El senador demócrata Chris Van Hollen cuestionó la versión del funcionario y sostuvo que el problema no es la comisión de un delito, sino haber “tergiversado” el alcance de su relación con Epstein ante el Congreso y la opinión pública.

También señaló que los archivos muestran interacciones durante más de una década, incluso después de que Epstein fuera condenado en 2008 por solicitar la prostitución de una menor.

Otros legisladores expresaron dudas

El senador Jeff Merkley afirmó que planificar un viaje familiar a la isla privada del financiero sugiere una relación más cercana de lo que Lutnick ha reconocido, mientras que Chris Coons le preguntó por la frecuencia de sus contactos.

El secretario respondió que “no ha hecho absolutamente nada malo”.

Lutnick indicó además que revisó los millones de documentos publicados para verificar cualquier mención a su nombre y aseguró haber encontrado solo referencias limitadas, entre ellas un correo electrónico que reflejaba un encuentro en 2011.

En declaraciones al programa Pod Force One con Miranda Devine en octubre del año pasado, el funcionario relató que en su primer encuentro en la casa de Epstein en Nueva York vio una habitación con una camilla de masaje rodeada de velas, lo que interpretó como una insinuación sexual.

“Y en los seis u ocho pasos que toma ir de su casa a la mía, mi esposa y yo decidimos que nunca volvería a estar en la habitación con esa persona repugnante. Nunca estuve con él en reuniones sociales, ni por negocios, ni siquiera por filantropía. Si ese tipo estaba allí, no iba porque es asqueroso”, relató.

