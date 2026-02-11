En Nueva York hay millones en gift cards sin usar y podrías tener dinero olvidado



En un año donde cada dólar cuenta, revisar tus gift cards puede ser una forma rápida de recuperar dinero. Algunas se pierden en cajones, otras se olvidan en correos electrónicos y muchas simplemente caducan sin que el titular lo note.

Si vives en Nueva York, podrías tener dinero olvidado sin saberlo. La buena noticia es que la ley estatal ofrece protecciones claras para los consumidores.

📊 Millones en Estados Unidos tienen gift cards sin usar (y eso suma miles de millones de dólares)

Una gran parte de los estadounidenses no canjea todas sus gift cards, lo que representa una cantidad enorme de dinero sin aprovechar. Según encuestas recientes:

43 % de los adultos en EE.UU. tienen al menos una gift card sin usar , con un valor promedio de $244 por persona , lo que significa que un alto porcentaje de consumidores podría estar dejando dinero sin reclamar

, con un valor promedio de , lo que significa que un alto porcentaje de consumidores podría estar dejando dinero sin reclamar Estudios de mercado estiman que hay aproximadamente $23,000 millones en saldo no gastado en gift cards en todo el país

Esto ocurre por varias razones: olvido, pérdida de la tarjeta, o simplemente no usarla antes de que ‘caduquen’.

📈 Más de $28 millones en gift cards no usadas ya fueron enviadas al fondo estatal de Nueva York

La Oficina del Comptroller del Estado de Nueva York informó que en 2025 se transfirieron más de $28 millones en saldos de tarjetas de regalo no utilizadas al fondo de dinero no reclamado del estado.

Esto ocurre porque, si una gift card no se usa durante cinco años, las empresas deben enviar el saldo restante a la Office of Unclaimed Funds, donde el dinero queda disponible para que el consumidor lo reclame.

Los neoyorquinos pueden buscar si tienen fondos pendientes directamente en la base oficial del estado y presentar un reclamo gratuito en línea.

Consulta aquí: 👉 https://www.osc.ny.gov/unclaimed-funds

💡 ¿Por qué tantas tarjetas quedan sin usar?

Varios factores explican por qué ocurre esto con frecuencia:

Olvido o falta de visibilidad: muchas tarjetas se pierden entre correos electrónicos, billeteras o cajones.

muchas tarjetas se pierden entre correos electrónicos, billeteras o cajones. Expiración y condiciones complejas: no todas las personas leen los términos, y algunas tarjetas expiran o tienen restricciones que confunden

no todas las personas leen los términos, y algunas tarjetas expiran o tienen restricciones que confunden Cierre de negocios: si la tienda emisora cierra antes de que uses tu tarjeta, puede ser más difícil recuperar ese dinero

si la tienda emisora cierra antes de que uses tu tarjeta, puede ser más difícil recuperar ese dinero Estafas y robos: algunas gift cards son objetivo de estafas, donde los estafadores persuaden para regalar los códigos, algo que no tiene recurso fácil

Estos factores hacen que un porcentaje significativo de dinero en gift cards simplemente no se canjee, y por eso es importante revisarlas cuanto antes.

🔄 ¿Qué pasa con el dinero no canjeado? ‘Breakage’ en términos contables

En el mundo financiero este saldo no usado se conoce como ‘breakage’: dinero de tarjetas emitidas pero nunca redimidas.

Para las empresas, el breakage representa un ingreso adicional porque no tienen que entregar bienes ni servicios por ese dinero, y pueden incluso invertirlo mientras el saldo permanece sin reclamar.

Desde tu perspectiva como consumidor, esto significa que parte de tu dinero está en manos de la empresa emisora si no lo usas. Por eso:

Revisar regularmente el saldo de tus tarjetas es clave

No dejar tarjetas olvidadas puede significar recuperar dinero que ya te pertenece

💳 Cómo revisar si tu gift card aún tiene saldo

El primer paso es sencillo:

Busca el número de la tarjeta

Entra al sitio oficial de la tienda emisora

Utiliza la sección ‘Check Balance’ o ‘Verificar saldo’

En el caso de tarjetas digitales, revisa tu correo electrónico buscando términos como ‘gift card’, ‘e-gift’ o el nombre del comercio.

También puedes consultar información general sobre derechos del consumidor en: 👉 https://ag.ny.gov/consumer-frauds/gift-cards

Y orientación federal en: 👉 https://consumer.ftc.gov/articles/gift-cards

⏳ ¿Las gift cards expiran en Nueva York?

En Nueva York, las tarjetas de regalo generalmente no pueden expirar antes de cinco años desde su fecha de emisión.

Además:

No pueden imponer tarifas de inactividad excesivas sin aviso claro

Las condiciones deben estar visibles para el consumidor

Algunas tarjetas promocionales sí pueden tener reglas distintas

La guía estatal completa está disponible en: 👉 https://dos.ny.gov/consumer-protection

Conocer estas reglas es clave para saber si realmente perdiste el dinero… o si aún puedes reclamarlo.

🏬 ¿Qué pasa si la tienda cerró?

Este es uno de los escenarios más comunes.

Si el comercio cerró o se declaró en bancarrota, el saldo podría convertirse en:

Un reclamo dentro del proceso judicial

Un crédito limitado si la marca fue adquirida por otra empresa

Una pérdida total si la compañía dejó de operar sin respaldo

En estos casos, conviene revisar comunicados oficiales del comercio o del fiscal general del estado.

📲 Tarjetas digitales: el dinero que más se pierde

Las tarjetas electrónicas son prácticas, pero también las más olvidadas.

Muchas personas reciben:

Gift cards por promociones

Bonos laborales

Recompensas de programas de lealtad

El problema es que, al no tener formato físico, se pierden fácilmente entre correos o aplicaciones.

Revisar periódicamente tus cuentas puede ayudarte a recuperar saldo que ni recordabas tener.

📊 ¿Cuánto dinero se queda sin usar cada año?

De acuerdo con estudios del sector minorista, miles de millones de dólares en tarjetas de regalo no se utilizan completamente cada año en EE.UU.

Parte de ese dinero se queda como ‘breakage’ para las empresas, es decir, saldo no reclamado.

Información del sector puede consultarse en: ? https://www.nrf.com/research-insights

❓ Preguntas frecuentes

¿Puedo pedir que me den el dinero en efectivo?

En algunos casos, si el saldo es bajo (por ejemplo, menos de cierto monto), algunas tiendas permiten convertirlo en efectivo, pero no es obligatorio en todos los casos.

¿Las tarjetas promocionales tienen las mismas reglas?

No siempre. Las tarjetas promocionales pueden tener condiciones diferentes, incluyendo fechas más cortas.

¿Qué hago si me cobran una tarifa que no entiendo?

Puedes presentar una queja ante la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.

📌 Conclusión

Las gift cards parecen dinero pequeño, pero acumuladas pueden representar una cantidad significativa.

Revisar saldos, entender las reglas estatales y actuar antes de que pase el tiempo puede ayudarte a recuperar dinero que ya considerabas perdido. En un año de alta presión financiera, cada dólar cuenta.

