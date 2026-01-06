Hispano mató a mujer, hirió a niño y llamó a 911: acusación en NJ

Ramón Luis Acevedo es sospechoso de haber baleado fatalmente a una mujer, herir a un menor y luego llamar a 911 para entregarse a la policía en Nueva Jersey.

Según las autoridades, Acevedo le disparó a una mujer en la cabeza la mañana del sábado dentro de una casa en la avenida Elizabeth en Paulsboro, condado Gloucester. Posteriormente baleó a un menor, quien huyó de la casa herido, según la fiscalía. Se desconoce aún la identidad de las víctimas y el posible vínculo entre ellos y el sospechoso.

La policía encontró a la mujer muerta dentro de una habitación. El menor sobrevivió tras recibir atención médica por una herida de bala, indicó Patch.com.

Acevedo, de 40 años, llamó al 911 y le dijo a la policía que le había disparado intencionalmente a la mujer, y que se se asustó mientras sostenía su arma, baleando accidentalmente al menor. Fue acusado de homicidio, agresión con agravantes y posesión de un arma con fines ilícitos.

Quedó detenido en el Centro Correccional del condado Salem, que presta servicios penitenciarios al condado Gloucester. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Según un informe publicado en 2024 por la Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica en colaboración con el Proyecto de Justicia para Mujeres Maltratadas, casi 70 mujeres mueren cada mes a causa de disparos efectuados por su pareja en EE.UU., y 4.5 millones informan haber sido amenazadas con un arma de fuego por su pareja. En 2023 la línea recibió más de 25,000 llamadas, chats y mensajes de texto de personas que necesitaban apoyo y que mencionaban armas de fuego, lo que representó un aumento de casi el 30% con respecto al año anterior, destacó NJ.com.

En diciembre Basilisa Negrón, joven abuela de 47 años, murió baleada en el apartamento de su hija en Harlem (NYC) donde se había estado quedando desde que se separó de su pareja hacía unos dos meses. Previamente Fernando Jiménez Meza fue sentenciado tras declararse culpable de disparar a tres personas, matando al hijo de su novia en un complejo residencial en el condado Westchester (NY).

También ese mes Albert Torres fue detenido y acusado de apuñalar a sus ex suegros en su hogar en Brooklyn (NYC), matando al hombre y dejando gravemente herida a su esposa. Previamente un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso. Además, Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC).

Busque ayuda

Llame al 911, 988 o al (800)-942-6906.

o al Envíe el mensaje de texto “ WELL ” a 65173.

” a Línea Nacional de Ayuda contra la Violencia Doméstica 1-800-799-SAFE (7233) y www.thehotline.org

Revise información en https://nycwell.cityofnewyork.us/es/ https://988lifeline.org/es/inicio/ https://www.bbc.com/mundo/articles/c87g2n139e9o