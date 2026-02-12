SNAP en Nueva York y Nueva Jersey: fechas de pago esta semana y cómo verificar tu saldo



Miles de familias en Nueva York y Nueva Jersey reciben cada mes los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP por sus siglas en inglés). Si eres parte de este programa, es clave conocerlas fechas en que se deposita tu ayuda y cómo verificar tu saldo, especialmente si dependes de ese dinero para hacer tus compras semanales.

Los pagos no se entregan el mismo día para todos. Dependen del estado y, en la mayoría de los casos, del número de caso asignado.

📅 ¿Cuándo se depositan los beneficios SNAP?

🗽 Nueva York

En Nueva York, los beneficios SNAP se distribuyen durante los primeros nueve días del mes, según el último dígito de tu número de caso (sin contar el dígito de control).

Si tu depósito no aparece en la fecha esperada, revisa:

El último dígito de tu número de caso

Si completaste la recertificación a tiempo

Si reportaste correctamente cualquier cambio en ingresos

Si recibiste una notificación pendiente en el portal

El estado permite consultar y administrar tu caso a través del portal oficial myBenefits NY.

🏙 Nueva Jersey

En Nueva Jersey, los pagos SNAP se distribuyen durante los primeros cinco días del mes, dependiendo del séptimo dígito de tu número de caso.

Si no ves el depósito:

Verifica tu estatus en el sistema

Confirma que no haya documentación pendiente

Asegúrate de que tu caso no esté en proceso de revisión

El estado gestiona los beneficios mediante el sistema NJ OneApp.

💳 Cómo verificar tu saldo EBT

Puedes consultar tu saldo de varias formas:

En línea, ingresando al portal oficial del estado Por teléfono, llamando al número que aparece en el reverso de tu tarjeta EBT En tu último recibo, donde aparece el saldo disponible tras cada compra

Revisar el saldo antes de ir al supermercado puede evitar contratiempos en caja, por falta de fondos.

🧾 ¿Cuánto puedes recibir en SNAP en 2026?

Los montos máximos dependen del tamaño del hogar y se ajustan anualmente. Como referencia aproximada:

1 persona: hasta alrededor de $290 al mes

2 personas: más de $530 mensuales

4 personas: puede superar los $900 mensuales, según los ingresos reportados

El beneficio final se calcula considerando:

Ingresos brutos y netos del hogar

Gastos de vivienda

Número de integrantes

Situaciones especiales (adultos mayores o personas con discapacidad)

🔄 Importancia de la recertificación

Uno de los motivos más comunes de interrupción del beneficio es no completar el proceso de recertificación.

En ambos estados, deberás:

Responder a una notificación oficial

Actualizar información de ingresos

En algunos casos, realizar entrevista telefónica

Si no respondes a tiempo, el beneficio puede suspenderse temporalmente.

⚠️ Cuidado con el fraude EBT

Tanto en Nueva York como en Nueva Jersey se han reportado múltiples casos de clonación de tarjetas EBT.

Recomendaciones:

Cambia tu PIN regularmente

No compartas tu número de tarjeta

Revisa transacciones con frecuencia

Reporta movimientos sospechosos de inmediato

Algunos estados permiten el reemplazo de beneficios robados bajo ciertas condiciones, pero debes actuar rápido para hacer la reclamación.

❓ FAQ

¿Puedo usar SNAP fuera de mi estado?

Sí, la tarjeta EBT funciona en cualquier comercio autorizado en EE.UU.

¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta?

Debes reportarla inmediatamente para bloquearla y solicitar reemplazo.

¿Puedo comprar cualquier producto?

No. SNAP cubre alimentos elegibles, pero no alcohol, tabaco ni productos no alimenticios, entre otras restricciones.

¿Puedo revisar mi saldo desde el celular?

Sí, mediante los portales oficiales o el sistema telefónico automatizado.

Conclusión

Conocer tu fecha de depósito, revisar tu saldo con frecuencia y cumplir con la recertificación puede evitar interrupciones en tu beneficio SNAP.

Si vives en Nueva York o Nueva Jersey, mantente atento a tu calendario y utiliza los portales oficiales para administrar tu caso. Una revisión rápida puede ahorrarte complicaciones al momento de hacer tus compras.

Sigue leyendo:

– Cambios y montos actualizados de SNAP en 2026: cuánto dinero puedes recibir y quién califica

– Cambios en SNAP podrían recortar la ayuda alimentaria a veteranos y personas sin hogar

– ¿Debes reportar los cupones de alimentos SNAP en tu declaración de impuestos 2026 en EE.UU.?



