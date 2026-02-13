Familia de James Van Der Beek recibe más de $2 millones de dólares en donaciones

La familia de James Van Der Beek ha superado los $2 millones de dólares gracias a las donaciones luego del fallecimiento del querido actor el pasado 11 de febrero.

Kimberly Brook, la esposa del actor y sus seis hijos, enfrentaban dificultades económicas tras el fallecimiento de la estrella de ‘Dawson creek’ debido a los gastos médicos generados por el tratamiento contra el cáncer del actor.

Debido a la crítica situación económica de la familia, los amigos más cercanos de James Van der Beek abrieron una cuenta en la plataforma GoFundMe, donde pidieron donaciones para “poder cubrir los gastos básicos de la familia, como pagar las facturas, y apoyar en la educación de los niños”. Van der Beek anunció en noviembre de 2024 que fue diagnosticado con cáncer colorrectal en agosto de 2023.

“Cada donación, sin importar su cuantía, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas. Gracias por considerar la posibilidad de hacer una donación para apoyarlos”, reza el mensaje.

Gracias a la difusión del GoFundMe, la familia del actor ha logrado recaudar más de 2 millones de dólares apenas 48 horas después de que se puso en marcha la recaudación.

Además de los fans del actor, otras figuras del espectáculo han aportado su granito de arena para apoyar a la familia de Van der Beek.

Steven Spielberg y su esposa Kate Capshaw hicieron una donación de $25.000 dólares a GoFundMe, siendo la segunda donación más elevada después de la que hizo una persona anónima con 30.000.

El director de Wicked, Jon Chu, donó $10. 000 dólares a la causa al igual que el representante de Madonna y U2, Guy Oseary. Zoe Saldaña que ha hecho una donación recurrente de 2.500 dólares mensuales.

“Gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por estar ahí para James y su hermosa familia. Su amabilidad ha significado más de lo que podemos expresar con palabras. En medio de un profundo dolor, vuestro apoyo ha sido una luz. Nos recuerda que el amor es real, que la comunidad es fuerte y que el espíritu de James sigue uniendo a las personas. En estos momentos, la familia está dedicando tiempo a llorar su pérdida y a estar juntos. Rogamos a los medios de comunicación y al público que les den espacio y privacidad mientras atraviesan este doloroso momento. Su respeto y comprensión les darán el espacio que necesitan para recuperarse”, escribieron en la cuenta de Van der Beek.

