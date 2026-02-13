Laura Zapata confirma que estará en La Casa de los Famosos: ‘Está decidido’

Laura Zapata, actriz mexicana, confirmó que estará en La Casa de los Famosos 6, luego de que había dicho que no estaba segura de entrar al reality show por la presencia de creadores de contenido como la colombiana Yina Calderón.

La diva de la televisión dijo este jueves en su cuenta en X que sí se sumará a esta temporada, en la que han confirmado a Lupita Jones, Kunno, Caeli, entre otros.

“Está decidido. Entro a La Casa de los Famosos. No entro a esconderme… entro a jugar. No entro a pedir permiso… entro a marcar territorio. Y no entro sola… entro con ustedes”, escribió en su mensaje.

Además de esto, envió unas palabras a quienes la han respaldado en estos momentos. “Gracias a todos los que han estado firmes, leales, amorosos y guerreros. Esto apenas comienza… y cuando una villana entra, la historia cambia. Nos vemos adentro”, dijo.

¿Por qué Laura Zapata no quería entrar a La Casa de los Famosos?

Poco después de que anunciaran su nombre, a la hermana de Thalía se le vio muy entusiasmada con el hecho de entrar al reality show de Telemundo.

Sin embargo, cambió de parecer cuando vio algunos momentos fuertes que protagonizó Yina Calderón en otros programas y decía que no le gustaría compartir con ella, pues lo consideraba riesgoso.

“Estamos viendo qué va a pasar porque no se permiten agresiones y parece que hay personas muy violentas y agresivas. Entonces estoy viendo eso”, dijo hace unos días.

Sin embargo, decidió cambiar de parecer y ahora siente que está lista para vivir la experiencia de la “telenovela de la vida real”, como también es conocido el programa que llegará a la pantalla el 17 de febrero.

La conducción del reality show estará a cargo nuevamente de Jimena Gállego y Javier Poza, quienes acompañarán noche a noche al público para contar todas las incidencias de lo que ocurra en la mansión ubicada en México.

