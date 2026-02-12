Yina Calderón habla de un posible reencuentro con Melissa Gate en La Casa de los Famosos 6 

La creadora colombiana de contenido Yina Calderón habló de qué pasaría si coincide con Melissa Gate en La Casa de los Famosos 6, debido a la fuerte rivalidad que ambas tuvieron en el pasado.

En una transmisión en vivo en TikTok con Félix Arroyo, la creadora de contenido explicó que ya no hay diferencias entre ellas, pues todo lo que se vivió en la edición colombiana del reality fue superado.

“No habría pelea porque para mí eso ya acabó. Es una historia que se acabó y yo no repito realities, yo no repito contenido, ¿me entiendes? Entonces bájenle”, dijo la influencer.

Además de esto, reconoció que el programa de Telemundo es también muy intenso y que tiene como reto ganarse al público hispano en los Estados Unidos. “Vamos con todo a pesar de tener, pues la verdad la competencia en Telemundo va a estar duro”.

Yina Calderón habla de La Casa de los Famosos 6

En la conversación, bromeó con que tiene toda la actitud para enfrentar cualquier desafío que le presenten, incluyendo a personalidades fuertes dentro de la casa. “Yo tengo el carácter para amansar cualquier yegua bricona”, comentó.

El anuncio de que la creadora colombiana de contenido estará en el programa ha causado bastante revuelo, debido a la frontalidad que la caracteriza. Aunque no ha entrado todavía al reality show, ya ha protagonizado encontronazos con Laura Zapata, quien tiene en veremos su participación en el juego, pues cree que Yina es una persona violenta y sería un riesgo compartir día a día con ella.

Por ahora, no han anunciado al elenco completo, pero los primeros confirmados ya han dado material para calentar el ambiente antes del estreno de La Casa de los Famosos el próximo 17 de febrero.

La conducción de la “telenovela de la vida real” estará a cargo, nuevamente, de Jimena Gállego y Javier Poza.

