¿Por qué se ha intensificado el deseo de Clarissa Molina de convertirse en madre?

La conductora de televisión Clarissa Molina tiene un gran anhelo: convertirse en madre. Este tema lo habló en una entrevista con Maity Interiano para su canal de YouTube.

En la conversación afirmó que antes no tenía esta “Tú sabes que hace dos años atrás yo decía: ‘No quiero tener hijos, ya estoy tranquila, me voy a quedar así'”.

“Desde el año pasado siento esa necesidad de ser madre, de tener una motivación más allá que mis propios sueños o mis propias ambiciones”, dijo la presentadora del programa El Gordo y la Flaca.

La ex reina de belleza señaló que a los 34 años siente que busca otro tipo de razones para vivir: “Tener la motivación de una personita que te estás viendo y que tú puedas hacer tantas cosas por esa personita que te mueva. Yo creo que el propósito de la mujer, lo dice la Biblia, es dar vida”.

En este sentido, añadió: “Creo que la madurez, la edad, ya tengo 34 años… ya como que se me abre la mente, aparecen personas que te hacen cambiar la mentalidad”.

La presentadora de televisión dijo que en el futuro se proyecta con una familia, pues siente que le da miedo enfocarse en el trabajo y estar sola en su vejez. “También veo casos de figuras públicas hoy en día que son nuestras colegas… y están solas porque se enfocaron tanto. Digo: ‘Ay, no quiero verme en esos zapatos en el futuro'”, explicó.

Clarissa Molina indicó que ella no sale tanto y ese es un factor que puede incidir en conocer a alguien para establecer una relación sentimental. “A mí me han dado de novio de gente que yo ni siquiera conozco”, comentó.

“Yo soy súper casera, la gente creerá que yo ando en la calle, pero si yo salgo del trabajo y no tengo algo, me voy a mi casa. Los fines de semana, si no tengo nada, me voy a mi casa”, indicó sobre cómo centra la mayoría de sus actividades en su hogar.

